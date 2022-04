Fiul unui fost polițist de la Brigada de Combaterea a Criminalității Organizate Timișoara, arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc

Revenit in fruntea Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, in urma cu aproape doua luni, comisarul sef Stefan Negrila pare decis sa destructureze toate filierele de trafic de droguri din vestul tarii monitorizate in ultima perioada.

Descinderile de saptamana trecuta – cand au fost saltate nu mai putin de 44 de persoane implicate in acest fenomen infractional si s-au confiscat 11,8 kilograme de canabis, 123 de doze de amfetamina, 7 comprimate de ecstasy si 25 de grame de CMC – contureaza dorinta de revansa cu care s-a intors Negrila de la Cluj-Napoca, unde a fost detasat in ultimii patru ani.

Potrivit pressalert, investigatiile din acest dosar au condus catre fiul unui ofiter de politie pensionar, care, in decursul carierei, a ocupat si functia de adjunct al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara. Este vorba despre Alexandru Rafaila, fiul colonelului (r) Cristian Rafaila, care ar fi unul dintre dealerii en-gros de cannabis.

Acesta este suspectat ca s-ar fi implicat in derularea a nu mai putin de 9 tranzactii de droguri de risc, fiind retinut, ieri, la revenirea in tara dintr-o deplasare in strainatate. Prezentat Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva, sub acuzatia de contituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri de risc, fiul fostului politist de la BCCO Timisoara ar fi primit mandat pentru 30 de zile.

Deocamdata, aceasta arestare nu apare pe portalul instantelor de judecata, probabil, din ratiuni de securizare a anchetei sau de protejare a imaginii unui fost politist antimafia din zona, care, in urma cu cativa ani, a fost adjunctul sefului operatiunii politienesti, de zilele trecute, care a condus la incatusarea fiului sau, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii