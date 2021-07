Flashmob fashion, concert, ateliere educative, Flight Cinema, teatru și Caravana cu Jocuri, propunerile Iulius Town din această săptămână

Finalul acestei săptămâni aduce la Iulius Town evenimente de la care nu trebuie să lipsești. Un flashmob fashion va da culoare parcului Iulius Gardens și va anima și mai mult Iulius Mall, concertul trupei locale Phaser va aduce multă bună dispoziție, iar cele trei filme programate în această săptămână conțin toate ingredientele pentru o experiență de vizionare intensă. La „Ride Safe, Ride Smart” vei afla despre mersul pe motocicletă, între responsabilitate și adrenalină, iar cei mici sunt așteptați cu activități captivante și educative la Festivalul Caravana cu Jocuri. Tot copiii se vor transforma în artiști la atelierele de creație, iar actorii de la Magic Oz le propun o întâlnire cu „Jack și vrejul de fasole”. Însă, dacă te gândești la garderoba de vacanță, treci pe la magazinele din Iulius Mall, care ți-au pregătit promoții!

Iulius Town continuă seria de concerte dedicată trupelor locale – Every Thursday Live – un concept care își propune să aducă în atenție muzica locală și propune un nou context prin care fanii trupelor din Timișoara își pot asculta live artiștii preferați. Joi seară, îi vom asculta pe cei de la trupa Phaser, care vor susține pe 22 iulie 2021, începând cu ora 21.00, în Iulius Gardens – zona Lake Plaza, un concert live. Accesul este gratuit.

Vineri, 23 iulie, începând cu ora 17.00, în Iulius Town muzica live va fi înlocuită de un flashmob fashion, care constă într-o defilare de modă atipică, prin care modelele vor merge în convoi prin perimetrul Iulius Town, după un traseu prestabilit și vor fi însoțite de fotografi și muzicieni, care vor completa atmosfera. Ineditul eveniment este urmat de la ora 20.00, de proiecția filmului The Suicide Squad, care te va introduce în fascinantul univers D.C.. Sâmbătă, de la aceeași oră, ai întâlnire cu un mercenar dur ce operează pe piața neagră și care are parte de cea mai periculoasă misiune a vieții lui, în filmul Extraction, iar duminică, vei putea intra în pielea personajelor din Bad Boys for Life. De vineri până duminică, de la ora 19.00, ne întâlnim la Sunset Warm-up, de la 20.00 petrecem în compania actorilor preferați, iar de la 21.30, ne distrăm în Iulius Gardens pe ritmuri de vară.

Cât de în siguranță te simți în trafic dacă ești pe motocicletă? De ce mersul pe motocicletă trebuie să fie în primul rând o acțiune inteligentă și abia apoi o sursă de adrenalină? Vei afla duminică, 25 iulie, de la ora 17.00, în parcarea VIP din Iulius Town. Atunci are loc „Ride Safe, Ride Smart”, un eveniment-atelier educativ unde participanții vor învăța ce trebuie, dar și ce nu trebuie să facă în cazul unui accident în care este implicat un motociclist. Tot aici vor fi expuse peste 100 de motociclete și se vor organiza ateliere aplicate interactive pe teme moto. Intrarea este liberă.

Tot în Iulius Gardens, s-a instalat și Caravana cu Jocuri a celor de la Happy Color. Jocuri educative, de societate și de stimulare a memoriei și a creativității, menite să extindă limitele cunoașterii, ateliere de lectură și de meșterit diverse obiecte, teatru, dansuri, muzică de toate felurile îi ghidează pe cei mici și pe cei mari prin lumea fascinantă a unui alt mod de petrecere a timpului liber.

Continuă și atelierele de creație pentru copii susținute de Bianca Potyesz, care săptămâna aceasta se vor desfășura, sâmbătă și duminică, începând cu ora 17.00. Astfel, pe 24 iulie micii artiști vor realiza mandale, iar pe 25 iulie vor avea atelier de mărgelit. În schimb, duminică, de la ora 11.00, vor afla povestea lui „Jack și a Vrejului de fasole”, la spectactolul de teatru de păpuși susținut de actorii de la Magic Oz.

Și pentru a avea parte de o experiență completă profită de reducerile din Iulius Mall și câștigă premii la cumpărături în cadrul campaniei „In the mood for summer beauty“ sau „Summer Sale“. Mai multe detalii găsești pe www.iuliustown.ro.

