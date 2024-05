Flight Festival 2024. James Arthur, B.U.G. Mafia, Subcarpați și alte nume, la Muzeul Satului Bănățean

Ediția din acest an a Flight Festival va avea loc în perioada 21 – 23 iunie la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Organizatorii au anunțat programul pentru evenimentul din această vară.

Vor fi trei zile de festival, trei scene cu un line-up special și peste 40 de artiști naționali și internaționali.

“Flight Festival 2024 este un eveniment muzical care îmbină educația cu divertismentul într-o experiență culturală unică. Ca singurul festival de edutainment din Europa de Est, ne mândrim să oferim participanților o călătorie în lumea muzicii, artei și tehnologiei”, spun organizatorii Flight Festival.

Vedeta principală din acest an este James Arthur, cântărețul britanic adorat pentru vocea sa și hiturile.

James Arthur a cucerit topurile britanice cu al cincilea său album de studio, “Bitter Sweet Love”, al doilea album al artistului care ajunge pe primul loc.

În total, cântărețul a obținut de patru ori discul de platină și de două ori discul de aur.

Arthur a devenit celebru în 2012, când a câștigat cel de-al nouălea sezon al emisiunii de casting “The X Factor”.

Pe George Arena vor urca: James Arthur, B.U.G. Mafia, și în ordine alfabetică: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse Orchestra, Grasu XXL, KuKy, Lucian K, Mario Fresh, Mihail, Phaser, R.U.A., Subcarpati, The Mono Jacks, The Other You.

Pentru mai multe detalii și achiziționarea biletelor, puteți accesa site-uloficial al Flight Festival.

