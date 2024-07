FLIGHT FESTIVAL 2024 s-a încheiat, distracția continuă!

Fundația FLIGHT, organizatorul FLIGHT FESTIVAL, un festival care anul acesta s-a bucurat de prezența a 90.000 de spectatori, a oferit timișorenilor motive de a petrece vara în oraș sau în județ.

„Festivalul Art & Tech” și-a propus să continue moștenirea adusă de conceptul FLIGHT în cele cinci ediții anterioare și s-a concentrat pe interacțiunea cu comunitatea în zona artelor performative și a tehnologiei.

Proiectul este unul performativ și de artele spectacolului, având o puternică componentă educativă pentru generațiile mai tinere, pentru care cultura nu trebuie să reprezinte doar muzică.

Proiectul a propus instalații multimedia, petreceri inedite și activități pentru copii.

În perioada 1 -15 iunie bănățenii s-au bucurat de 4 instalații deosebite:

CHRONOGATE este portalul FLIGHT FESTIVAL către aventura în timp și spațiu.Amplasat în inima Timișoarei, instalația a invitat la zborul către noi lumi și noi experiențe. Portalul este punctul de plecare către o călătorie extraordinară prin instalațiile FLIGHT din judetul Timiș, dezvăluind povestea captivantă a zonei Banatului.

La Sânnicolau Mare a fost amplasată instalația LOST IN BANAT, un portal luminos care amintește cât de importantă e interacțiunea umană, cât de important e să fii prezent azi, aici. Instalația luminoasa, de tip tunel al timpului, explorează tema legăturii între popoare, a multiculturalității si a diversității, prezente din plin în acestă localitate.

Locuitorii din Dumbrăvița s-au bucurat de prezența instalației THE MASK, o instalație inedită, de dimensiuni impresionante, gândită ca un simbol al artelor performative în toate formele sale.

Moșnița Nouă a găzduit FREEDOM WINGS, o instalație de artă multimedia, care aduce un omagiu rolului istoric unic al Timișoarei, ca primul oraș din România care s-a eliberat de comunism. Proiectul multimedia este o celebrare a libertății, a diversității și a rezilienței, încapsulate într-o pereche de aripi radiante din plexiglas și LED, în culori vibrante de curcubeu.

Mai mult decât atât, în luna iunie au avut loc două evenimente pe vaporul Pelicanul: o petrecere și un workshop de percuție pentru copiii intre 6 și 12 ani, suținut de Sorina Savii și Iryna Duldiier.

De mare succes s-au bucurat și cele două party-uri de tip SILENT DISCO, organizate de Fundația FLIGHT. Primul „Move in your own rhythm”, s-a desfășurat în 14 mai, cu prilejul Zilelor Studenților,și a fost o colaborare cu Universitatea Politehnică din Timișoara, iar al doilea, „Immersive experience of sound”, a avut loc la Universitatea de Vest din Timișoara, în 16 mai.

Experiența inedită se va repeta în 12 și 13 Iulie, în intervalul orar 20:00-23:00, în Family Plaza din Iulius Town Timișoara, unde va avea loc o petrecere Silent Disco, în care muzica se va asculta în căști wireless. Intrarea este liberă, iar participanții pot alege din canale cu genuri muzicale diferite și pot dansa pe ritmurile preferate. Va fi o experiență în aer liber distractivă, vibrantă, cu dans pe muzică pentru toate gusturile.

Proiectul cultural este finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul TimCultura 2024.

Și încă o veste bună pentru fanii FLIGHT FESTIVAL. Au fost puse în vânzare biletele Blind pentru FLIGHT FESTIVAL, ediția a 7-a, 20-22 iunie 2025, adică cele care se pot achiziționa cu un preț exclusiv, înainte ca lineup-ul oficial să fie dezvăluit, accesând link-ul https://tickets.flight-festival.com/

Comentarii

comentarii