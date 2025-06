FLIGHT FESTIVAL 2025 – o ediție care a dus distracția la cote maxime

Flight Festival, cel mai mare festival din vestul României, și-a încheiat cea de-a VII-a ediție cu un record de participanți, show-uri memorabile și o atmosferă care a confirmat statutul său de eveniment fanion al regiunii.

Muzeul Satului Bănățean a devenit din nou, turnul de control al distracției. Peste 100.000 de festivalieri au trecut porțile Muzeului Satului Bănățean în cele trei zile reconfirmând popularitatea tot mai mare a acestui eveniment multivalent, care îmbină muzica cu arta și tehnologia.

Chiar dacă Dennis Lloyd nu a mai ajuns pe scena George Arena, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, line-up-ul a rămas solid și captivant și iar artiștii, atât cei români, cât și cei de peste granite, au ridicat temperatura serilor calde și le-au făcut incendiare.

Momente memorabile au fost și la la Retro Stage, unde DJ-ii au avut seturi foarte antrenante și au mixat până la primele ore ale dimineții, spre deliciul celor nostalgici și energici deopotrivă.

Magnetic Stage a pulsat cu forță, la propriu, grație unor legende ale muzicii electronice și drum & bass, care au oferit publicului o experiență sonoră completă, însoțită de proiecții spectaculoase.

”Mulțumim publicului care, prin prezența masivă din acest an, ne-a arătat că eforturile noastre nu sunt în zadar și că Timișoara merită un astfel de festival. Nu e satisfacție mai mare pentru noi, decât să vedem mii de oameni cântând la unison, dansând și simțindu-se bine. Încercăm să venim în întâmpinarea dorințelor publicului nostru, chiar dacă e greu uneori, și, de la an la an, să îmbunătățim experiența de festival.” declară organizatorii.

Festivalierii s-au simțit extraordinar în zonele de lifestyle, design, beauty, artă stradală, instalații interactive, la carusel și în roata panoramică, care au completat tabloul unei experiențe imersive.a

Zonele instagramabile și photo-cornerele creative au fost constant populate, iar cei prezenți au împărtășit experiențele lor pe rețelele sociale și s-au distrat pănă târziu, în noapte.

BCR, prin George – primul banking inteligent din România, a fost și în acest an copilotul Flight Festival, susținând pentru a șaptea oară consecutiv un zbor cultural plin de muzică, inovație și libertate de exprimare.

Flight Festival 2025 și-a respectat promisiunea de a fi mai mult decât un festival – a fost o călătorie colectivă plină de creativitate și energie pozitivă.

