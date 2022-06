Flight Festival primește cei mai mulți bani de la bugetul județean, pentru acțiunile culturale

Consilierii județeni au aprobat în această săptămână programul Tim Cultura, prin care se finanțează din banii de la bugetul județean acțiuni culturale. Cea mai importantă sumă merge spre Flight Festival. Și Festivalul Codru, desfășurat în Pădurea Bistra, primește bani importanți de la bugetul județului.

Cei mai mulți bani, 400.000 de lei, merg spre Fundația Flight pentru organizarea Flight Festival – festival internațional de muzică, arte și tehnologie, ediția a IV-a.

Urmează, cu suma de 250.000 de lei, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Pădurea Bistra”, care va organiza Festivalul Codru, ediția a patra, între 25 -28 august în localitățile Moșnița Veche și Ghiroda. O sumă importată, 200.000 de lei ajung la Fundația Universitatea de Vest din Timișoara pentru proiectul La UVT, Cultura e Capitală, ediția a II-a (iunie-noiembrie).

CJT preia o parte din acțiunile pe care Primăria Timișoara nu le va mai susține direct. Opera Naţională Română din Timişoara primește de la bugetul județului 70.000 de lei pentru organizarea, în perioada 2-4 septembrie, a Festivalului de operă și operetă, în Parcul Rozelor din Timişoara şi în 20 septembrie la Teatrul Municipal din Lugoj.

100.000 de lei merg la Fundația Didactica pentru proiectul Cultura ospitalității – Academia Ohma, prima ediție, iunie – decembrie, ce va avea loc la Buziaș; Asociația Magic Suport pentru Festivalul Internațional de Magie, prima ediție, ce va avea loc la Timișoara în toamnă, precum și Asociația Festivaluri pentru Tineri pentru Vest Fest – Festival Urban, ediția a VII-a iunie – iulie, care are loc la Aerodromul Cioca.

Fundația Politehnica Timișoara primește 90.000 de lei pentru a organiza Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara „La Vest de Est/La Est de Vest” (FILTM), ediția a XI-a, între 26 și 28 octombrie.

Una dintre acțiunile care au loc în această perioadă, de către Fundația Universitatea de Vest din Timișoara, primește 55.000 de lei pentru evenimentul Security Challenges in the Balkans, ediția a VI-a. Deși calitatea evenimentului nu e contestată de nimeni, rămâne de văzut cât de culturală va fi aceasta.

Asociația Art Time beneficiază de 50.000 de lei pentru Festivalul Zilele Muzicii Vieneze, ediția a X-a, ce va avea loc în perioada august-septembrie în Parcul Botanic, Parcul Regina Maria și Parcul Rozelor. Aceiași asociație mai primește alți 40.000 de lei pentru a zecea ediție a concertelor ce vor avea loc în Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș, din septembrie până în decembrie.

Asociația Pro Art Fashion a obținut suma de 30.000 de lei pentru Timișoara Fashion Week, eveniment aflat la prima ediție, programat în perioada iunie – octombrie la Timișoara, Ghiroda și Lugoj.

