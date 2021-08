Flight Festival primește cei mai mulți bani pentru cultură, alocați din bugetul județean

Flight Festival va primi cei mai mulți bani, 240.000 de lei, în urma aprobării modului de alocare a celor patru milioane de lei alocați de Consiliul Județean Timiș pe ”Tim Cultura 2021 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret”. Sunt nu mai puțin de 232 de proiecte finanțate.

Proiectele culturale alese de comisia de selecție vor primi suma de patru milioane de lei, iar sumele alocate sunt destul de ”mărunte”. Și în acest an s-a mers pe principiul câte puțin să ajiungă la toată lumea, iar numărul total de proiecte finanțate este de 232, mare parte pe Capitală Culturală, dar niciunul nu a primit suma maximă solicitată. Exact pe modul de alocare a avut loc și singura interpelare lansată.

„Aș sublinia ce înseamnă mai în detaliu proiectele votate. Am făcut niște calcule legate de ponderea între sumele solicitate și cele acordate. Aș fi curios de ce, de exemplu, unitățile care țin de instituțiile profesionale culturale au primit o pondere semnificativ mai mică decât alte categorii. Totodată, din cele peste 4,4 milioane, totuși ONG-urile sunt cele care primesc peste 4,1 milioane, deși am avut unități de învățământ care poate ar fi putut fi stimulate în integralitate. În ceea ce privește categoria ONG-urilor care vizează Capitala Culturală Europeană, ponderea este destul de acceptabilă, de peste 70%, dar știm nevoia de finanțare pentru acest proiect care va reprezenta județul până la urmă în mediul european. ”, a cerut lămuriri consilierul județean USR PLUS, Raul Olajos.

Răspunsul a venit de la Alexandru Avram, directorul Direcției de Strategii, Diplomație, Comunicare și Cultură din CJT.

”Referitor la ponderea mare a ONG-urilor, inclusiv universitățile au aplicat prin intermediul fundațiilor lor și atunci asta intră tot pe partea de ONG-uri. A fost stabilită o limită la maximum 3 proiecte de entitate și atunci aplicanții au găsit acest resort de a aplica prin intermediul unor fundații. Modalitatea de alocare a sumelor s-a realizat în cadrul comisiei. Aici a fost raționamentul, comisia a realizat această centralizare, situație finală”, a spus Avram.

”Câștigătorul” sesiunii a fost Fundația Flight – Fundația Zbor, care a primit suma de 240.000 de lei pentru Flight Festival. Cu 140.000 de lei apar Asociația Documentor, cu ROD Festival – Zilele Recoltei Cinematografice, ediția a doua, Asociația Tribart cu În căutarea Luminii – Euforia, respectiv Fundație Art Encounters cu My Art Encounters program de mediere culturală.

