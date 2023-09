FLORA devine The Lighthouse – Casa festivalului Lights On – The Night-Art Festival Timișoara

FLORA devine The Lighthouse – Casa festivalului Lights On – The Night-Art...

Restaurantul Flora din Timișoara, loc emblematic pentru oraș, își redeschide porțile toamna aceasta, în data de 26.09.2023, transformat în The Lighthouse – prima casă din România dedicată luminii. Incinta este amenajată chiar în aceste zile și va face parte din The Night-Art Festival.

Pavilionul de pe malul Begăi care a găzduit Restaurantul Flora este unul celebru pentru locuitorii urbei, este un loc încărcat de istorie și povești, care a văzut bucuria iubirii și tristețea abandonului din ultimii ani.

Legendarul loc de întâlnire din Timișoara care a fost martor la mișcarea flower power a anilor ’60-’80 și care a rămas în amintirea noastră ca un simbol al vremurilor de libertate și creativitate, se pregătește să renască într-o manieră spectaculoasă în cadrul The Night-Art Festival. The Lighthouse este punctul de plecare al unei noi povești – o poveste despre ceea ce se poate face pentru viitorul orașelor.

The Lighthouse este mai mult decât un spațiu fizic, ci înseamnă un concept, un loc care va găzdui lumină și înțelegere. Pe viitor, aici vor fi organizate dezbateri și conferințe care să aducă noi perspective asupra mediului urban și să promoveze o dezvoltare sănătoasă a culturii nocturne. The Lighthouse va fi un loc de întâlnire pentru cei curioși și pasionați de artă și cultură, un loc pentru discuții cu sens, descoperiri artistice inedite și chiar performance-uri la ceas de seară.

“Am gândit Lights On ca un proiect curajos de explorare urbană. La Timișoara, în anul Capitalei Europene a Culturii ne-am promis că vom fi mai curajoși în abordare, drept urmare am visat o casă a festivalului, un loc în care timișorenii să vină și să ne cunoască, dar totodată un loc pe care ei îl iubesc necondiționat. Am identificat acest loc ca fiind FLORA – un restaurant de-a dreptul legendar situat pe malul Begăi, în inima orașului. Un loc care capătă un alt sens prin lumină”, spune Andi Daiszler, directorul festivalului Lights On.

De altfel, malul Canalului Bega din oraș este un loc cunoscut care s-a păstrat așa din generație în generație, indiferent de schimbările aduse.

“Bega este o resursă valoroasă, iar proiectul Lights On pune reflectoarele pe aceasta. Este încă un motiv care ne face mândri că putem susține astfel de proiecte. Toți cei care trec pe malurile Begăi vor descoperi locuri incredibile ale orașului prin intermediul instalațiilor spectaculoase în spații deschise. Este și unul dintre proiectele care completează Celebrarea Orașului, eveniment construit în jurul Canalului Bega”, a spus Alexandra Rigler, directoarea Centrului de Proiecte Timișoara.

Programul The Lighthouse va cuprinde show-uri live în care banda adezivă se transformă în artă, dialoguri cu artiști talentați, ateliere despre sustenabilitate, expoziții foto atipice, prezentări, dar și dezbateri publice despre iluminatul urban sau despre impactul festivalurilor în comunitate.

Mai multe detalii despre The Night-Art Festival, precum și câteva dintre surprizele care vor avea loc în această toamnă la Timișoara se află pe www.night-art.ro. Evenimentul este imaginat și adus la viață de către Asociația Daisler.

Transformarea spațiului fostului restaurant Flora este posibilă prin implicarea MBR Electric, Caralux, Eglo, Benq, Signify și Pepsi, iar găzduirea prin BEGA.

