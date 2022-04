Florin Cîțu și-a dat demisia de la șefia PNL după şase luni de mandat

Florin Cîţu şi-a anunţat sâmbătă demisia de la conducerea PNL, el precizând că şi-a înregistrat demisia la partid, deşi ar fi vrut să şi-o prezinte în faţa colegilor din Biroul Executiv, dar aceştia nu au venit la şedinţă.

Florin Cîțu spune că nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție”.

„Este clar pentru mine că această coaliție cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am făcut în această funcție, de când am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și această funcție de președinte PNL, am luat decizii pentru binele României. Am spus că sunt măsuri, și dacă eram ascultat astăzi nu aveam aceste probleme, dar sunt măsuri care vor avea efect de bumerang, știm foarte bine că așa se întâmplă. Am corectat, când am preluat guvernarea României în 2019, probleme care s-au acumulat între 2017 și 2019. Din păcate, văd iarăși același ritm”, a declarat Florin Cîțu în fața sediului PNL.

Acesta spune că dacă nu era coaliția guvernamentală cu PSD, ar fi continuat în funcția de lider al PNL.

„Toți colegii am pornit la drum cu aceleași obiective. Se pare că eu am rămas fidel principiilor liberale”, a afirmat Cîțu.

Întrebat cum a ajuns să fie singur la 6 luni după ce a primit susținerea majorității liberalilor care l-au votat la Congres, Florin Cîțu spune: „Niciodată nu poți să fii singur când ești înconjurat de principii și valori liberale. Așa am intrat în politică și așa voi rămâne mereu. Oamenii vin și pleacă. Principiile și valorile liberale rămân întotdeauna lângă mine.

„Întotdeauna să ne păstrăm principiile și valorile liberale și atunci vom fi puternici. În momentul în care abdicăm și ne ducem în spatele populismelor, acelor măsuri doar pentru a avea o liniște…Știți că era un președinte, Ion Iliescu, care voia liniște, atunci veți vedea că lucrurile se vor înrăutăți. Cu colegii mei aș fi vrut o discuție serioasă. Poate le-a lipsit curajul”, spune el.

Întrebat dacă va colabora cu liderii de partid și cu Nicolae Ciucă, Cîțu spune: „Întotdeauna voi susține toate acele măsuri bazate pe principii liberale”.

Conform surselor din partid, Nicolae Ciucă este favorit pentru a deveni noul președinte PNL.

