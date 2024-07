Florin Drăgan, rectorul UPT, lansează un avertisment ferm în legătură cu riscurile majore asociate cu introducerea impozitului progresiv pe salarii

Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, lansează un avertisment ferm în legătură cu riscurile majore asociate cu introducerea impozitului progresiv pe salarii. El a subliniat că o astfel de măsură, fără o pregătire și consultare adecvată, ar putea avea consecințe devastatoare asupra unor domenii esențiale pentru economia României.

„În ultimii ani unele companii au reușit să atragă în România activități de cercetare-dezvoltare, cu valoare adăugată. Specialiștii din domenii cu salarii mari, cum sunt IT-ul și ingineria, ar putea fi descurajați să rămână în țară. Introducerea impozitului progresiv, în condițiile actuale, ar putea motiva mulți profesioniști să caute alternative fiscale mai favorabile. Deja, multe firme nu au reușit să compenseze pierderile salariale cauzate de eliminarea scutirilor de impozit, iar o nouă povară fiscală ar agrava situația. Piața suferă la ora actuală în zona IT&C, mai ales în zona entry level. Poate crește numărul specialiștilor care vor lucra direct cu firme de afară, prin firmă proprie, sau chiar emigrarea, aspecte ce pot face anumite companii să părăsească România”, a declarat Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

În momentul de față, în România, sunt în derulare investiții importante în infrastructură și digitalizare, prin fonduri europene sau prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel că piața are nevoie de specialiști în inginerie sau construcții, atât în mediul privat, cât și în sectorul public. În aceste domenii oamenii bine pregătiți, cu experiență, au salarii mari și vor fi cei mai afectați de un eventual impozit progresiv.

“Deciziile politice luate pe termen scurt afectează grav companiile care au nevoie de stabilitate pentru planificarea bugetelor și a investițiilor. Este necesară o consultare reală cu asociațiile patronale și organizațiile relevante pentru a lua decizii informate, bazate pe date certe. Mediul economic are nevoie de predictibilitate și stabilitate pentru a atrage și a păstra investițiile. Lansarea în spațiul public a unor scenarii de către politic probabil are un rol de a obișnui populația, dar daunează mediului economic. În plus, tot mai rar pare ca ne bazăm pe date certe, ceea ce clar nu e un mod de lucru din secolul XXI. Lipsa aceasta de dialog sau ignorarea semnalelor din mediul economic nu conduce la noi investiții”, a atras atenția rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Necesitatea unei reforme a administrației publice și a unor politici demografice pe termen lung

Florin Drăgan a subliniat importanța unei reforme administrative care să reducă costurile aparatului de stat înainte de a discuta despre impozitul progresiv. “O reformă administrativă reală ar trebui să fie prioritară pentru a reduce costurile și a eficientiza funcționarea statului. De asemenea, este crucial să discutăm despre politici demografice eficiente, având în vedere că natalitatea a scăzut dramatic. Fără o strategie pe termen lung, nu vom putea susține nici măcar nivelul actual de venituri la bugetul de stat”, a spus Drăgan.

Datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată că în 2023 s-au născut în România numai 155.418 copii, în timp ce în 1990 se nășteau peste 310.000. Acest lucru duce automat la un bazin de selecție mai mic pentru universitățile din țară, dar și la un număr mai mic de specialiști care intră în piața muncii.

„Scăderea natalității coroborată cu un exod al specialiștilor ne îndreaptă spre situații în care companiile nu mai au cu cine lucra. În ultimii 4 ani scăderea natalității la nivelul întregii țării este de aproape 30%, iar în primele luni din 2024 a continuat să scadă. Avem județe în regiune cu o scădere de 36% în 3 ani. Muncitori necalificați pot fi aduși din țările asiatice, însă specialiștii sunt mai greu de adus și de integrat în piața muncii. Consider că avem nevoie de politici și reforme serioase, pe termen lung. De altfel, trebuie să încurajăm natalitatea în toate păturile sociale, nu doar în cele sărace. Pe lângă aceasta, tinerii din orașele mari au nevoie să știe că viitorii lor copii au acces la o grădiniță, la o școală dotată și la un sistem de sănătate profesionist, deci trebuie lucrat în mai multe direcții”, a continuat Florin Drăgan.

În prezent, doar câteva țări din Europa de Est au o cotă unică de impozitare, iar cele din vestul Europei au un impozit progresiv. Numai că în prezent un salariat român rămâne cu 57% din venitul total, în timp ce media europeană este de aproape 65%.

„Nu sunt împotriva impozitării diferențiate, dar deciziile trebuie luate pe un orizont de timp mai mare. De altfel, statul trebuie să demonstreze mai întâi că are grijă de cheltuielile sale. Nu poți discuta de impozit progresiv înaintea unei reforme administrative, atât de necesară de multă vreme. În plus, o formă de impozitare progresivă, însă cu măsuri concrete de creștere a natalității, poate fi mult mai bine primită de către populație”, a încheiat Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

