Fluid 2.0 / Atelier creativ cu Livia Mateiaș

Artista Livia Mateiaș vă invită să explorați propria creativitate într-un atelier în care vom folosi colajul și pictura pentru a realiza creații unice. Atelierul va avea o dimensiune ludică, de autocunoaștere și descoperire a propriilor talente. Începem explorarea creativă duminică, 7 iulie, la Podul de Poveste începând cu ora 18. vizitatorii vor rămâne în parcul Uzinei până la ora 19.30, după care pornim la pas într-o explorare fluidă, pe malul Begăi, cu destinația DIGITAL:CANVAS\ Aici, vor descoperi expoziția Interconnected Realms: Sensing the World Within and Around Us. Expoziția conține lucrări de artă new media create de artiștii Livia Mateiaș, Sabina Suru, 13m10j și este curatoriată de Andrei Tudose.

Nu în ultimul puteți să faceți un exercițiu de imaginație și testând o expoziție cu creațiile rezultate în urma atelierului în cadrul platformei DIGITAL:CANVAS\

Veți avea astfel ocazia să vă vedeți propriile creații expuse într-o galerie de artă.

Participarea la eveniment este gratuită, dar necesită înscrierea la linkul următor: https://forms.gle/KbVSm3KkzCXoMLWu9

