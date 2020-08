Focar de coronavirus la Poliția Rutieră Timiș! Doi agenți au fost testați pozitiv, iar alții sunt izolați la domiciliu timp de 14 zile

Alerta la Politia Rutiera Timis, dupa ce doi agenti au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus. Unul dintre acestia, de la Biroul Rutier Timisoara, se afla internat la spitalul militar de campanie de pe stadionul CFR, in timp ce altul, care-si desfasoara activitatea la Serviciul Rutier, a fost plasat in izolare la domiciliu.

De asemenea, mai multe persoane cu care au intrat in contact cei doi politisti, printre care si subcomisarul Alexandru Crucica, au fost trimisi la izolare, timp de 14 zile, fara sa mai fi fost testati.

“Oamenii sunt revoltati pentru ca, o parte dintre cei care au interactionat cu colegii testati pozitiv, sunt trimisi in continuare pe teren, intra in contact cu populatia. Nu este normal. Ancheta epidemiologica ar fi trebuit sa includa si testarea anti-Covid a intregului colectiv, nu doar identificarea politistilor care au intrat in contact cu cei doi si trimiterea lor la izolare, pe o perioada de 14 zile. Sigur, ducem lipsa de cadre, nu sunt oameni suficienti, dar asta nu inseamna sa ignoram restrictiile pandemiei si sa ne expunem la o infectare in masa”, a dezvaluit un politist, conform impactpress.ro.

