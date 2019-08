Focuri de armă în pădurile Aradului

Braconierii au pus stăpânire pe pădurile Aradului, fără ca cineva să reușească să-i oprească. O acțiune a polițiștilor arădeni a demonstrat că situația este scăpată de sub control. Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, împreună cu cei din cadrul polițiilor orășenești au organizat în noaptea de 23/24 august o acțiune de amploare în pădurile județului, în vederea depistării persoanelor care săvârșesc activități de braconaj sau nu respectă regimul armelor și munițiilor. În acest context, în jurul orei 00:00, polițiștii au observat un autoturism de teren care se deplasa pe direcția Secaci-Bochia. Deși inițial șoferul a oprit la semnalele polițiștilor, ulterior, după ce aceștia au coborât din mașină, el a demarat în trombă. Polițiști au tras patru focuri de armă, două în plan vertical-somație și două asupra autoturismului. Numai că bărbatul a accelerat și a dispărut în noapte. Polițiștii au efectuat verificări și l-au identificat pe proprietarul mașinii de teren. „Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj cinegetic”, a declarat agent principal de poliție Claudia Iuga. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Arad a dispus efectuarea de verificări interne pentru clarificarea întregii stări de fapt și luarea măsurilor care se impun.

În cadrul aceleiași acțiuni, la data de 24 august a.c., în jurul orei 03:00, la Hășmaș au fost depistați cinci bărbați care nu dețineau autorizații de vânătoare legale. A fost întocmit în acest un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj cinegetic.

Braconierii au acționat în voie prin pădurile Aradului, unii chiar lăudându-se că au protecție din partea unor instituții abilitate. Acest lucru ar fi posibil și chiar confirmat de cazul celebru al braconierilor din Gurahonț care au tras asupra paznicului de vânătoare Sorin Jiva, angajat al Ocolului Silvic Gurahonț, într-o pădure din satul Iacobini, comuna Brazii. Oamenii din zonă au spus atunci că braconierii fac legea în pădure și cu o seară înainte de a-l împușca pe Jiva, ar fi tras și după jandarmii montani. Braconajul cu animale mari este o afacere bănoasă care înflorește la umbra legii și sub scutul indiferenței, mai mult sau mai puțin interesată, a celor care ar avea menirea să apere respectarea legii în pădurile statului.

Deși a fost condamnat de Curtea de Apel Timișoara în dosarul 4599/108/2017, pentru omor, braconierul din Gurahonț s-a făcut nevăzut în pădure, iar polițiștii și jandarmii .nu l-au mai putut prinde.

