Fondatorul Simultan, cel mai mare procesator de lapte cu capital integral românesc, vrea să-și vândă afacerea

Antreprenorul Florin Herbai, cel care a fondat și conduce Simultan, cel mai mare jucător autohton pe piața laptelui, este în negocieri pentru a-și vinde business-ul principal unui investitor internațional. Compania cu afaceri de 396 de milioane de lei în 2023, a pornit recent a treia fabrică din portofoliu, în urma unei investiții de 30 de milioane de euro, urmând să mute treptat producția de lapte în această nouă unitate. Fabrica este dotată cu o linie de ambalare unică în lume, scrie ecomonica.net.

„De aproximativ opt luni suntem în discuții pentru a vinde. Am primit o ofertă și pentru prețul corect sunt 100% hotărât să vând”, a declarat pentru Economica antreprenorul Florin Herbai, cel care, împreună cu familia, a construit Simultan și brandul de lactate Sim în urmă cu 30 de ani.

Antreprenorul mai spune că, în cazul unei tranzacții, nu vrea să mai rămână ca acționar în companie. „Nu vreau să păstrez nimic. Eu nu am fost niciodată angajat. Am intrat în antreprenoriat de pe băncile facultății și nici nu am avut asociați (din afara familiei n.red.). Nu știu cum aș reacționa dacă ar trebui să iau decizii altfel decât am făcut-o până acum. În plus, până acum am făcut milioane de euro pe an, iar dacă tot aș continua activitatea în compania mea, aș prefera să fac aceste sume pentru mine”, spune antreprenorul.

De altfel, potrivit lui Herbai, activele imobiliare ale Simultan, precum un teren lângă Timișoara, un complex hotelier în Valea lui Liman, două clădiri de birouri și 10 hale industriale cu suprafețe între 2.000 și 7.500 de mp fiecare situate în Reșița, Sântandrei, Orțișoara,Ucea, Harghita nu ar face obiectul eventualei tranzacții.

În momentul de față, potrivit termene.ro, compania Simultan este deținută de Florin Herbai, cu 50% dintre acțiuni, Floare Herbai cu 25% dintre acțiuni și Liliana Herbai,, cu 25% dintre acțiuni.

Potrivit datelor Ministerului de Finanțe, Simultan S.A. a raportat în 2023 afaceri de 396 de milioane de lei și un profit net de 40,3 milioane de lei, dar business-ul este în creștere urmare a unei investiții de 30 de milioane de euro pe care compania a finalizat-o în urmă cu șase luni, la Sântandrei, lângă Timișoara.

Unitatea procesează acum aproximativ 300.000 de litri de lapte pe zi și va prelua treptat activitățile de producție din celelalte două fabrici ale companiei, situate în Harghita și Orțișoara Timiș, care vor fi închise sau transformate.

„Momentan procesăm și în celelalte două fabrici, dar, în același timp și mutăm utilaje în noua fabrică unde 90% din utilaje sunt noi. Pe viitor, este posibil ca aceste două fabrici să se închidă, dar nu excludem și varianta de a le găsi altă utilitate. Momentan nu suntem focusați pe ce vom face acolo”, a mai declarat Herbai care estimează pentru 2025 afaceri cu 50% mai mari față de 2024 când a procesat 200.000 de litri de lapte pe zi.

În fabricile de Harghita și Orțișoara lucrează 120-130 de oameni, o parte din ei urmând să lucreze la fabrica de la Sântandrei care însă, fiind ultra-tehnologizată, are nevoie de aproximativ 15 muncitori.

De altfel, unitatea Simultan din Sântandrei este prima fabrică din lume în care a fost instalată o linie Tetra Pak cu tehnologie de sterilizare eBeam, personalizată pentru produse lactate refrigerate în ambalaje de 1 litru și 500 ml.

Noua tehnologie de sterilizare a materialul de ambalare funcționează prin concentrarea unui fascicul controlat de electroni pe suprafața materialului de ambalare pentru a distruge microorganismele, în timp ce ambalajul trece prin mașina de umplere. Sistemul înlocuiește astfel procesul tradițional de sterilizare cu peroxid de hidrogen, fiind mai sustenabil.

Totodată, compania a depus anul trecut un proiect pentru investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate (DR 23) finanțat din fonduri europene prin AFIR în valoare de aproximativ 12,2 milioane de euro. Compania vrea să își doteze astfel noua fabrică cu panouri fotovoltaice, cu utilaje noi și alte dotări tehnologice.

„Noi am depus anul trecut proiectul, dar pentru că nu știm dacă vom obține finanțarea sau nu, am făcut deja investiții în două utilaje cu o valoare de 2,5 milioane de euro fiecare, utilaje care erau prevăzute și în proiect. Ca business, nu ne putem permite să stăm pe loc și să așteptăm câte un an acordul de finanțare. Noi, ca antreprenori, suntem pe viteze diferite cu statul”, mai explică antreprenorul.

Comentarii

comentarii