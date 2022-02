Fost polițist de la IPJ Timiș, devenit instructor auto, lovit de o șoferiță blondă, în timp ce aștepta la semafor. „Inițial, am crezut că-s interlopi…”

Un fost politist de la IPJ Timis a fost implicat intr-un ciudat accident rutier, in aceasta dupa-amiaza, in urma caruia autoturismul sau Wolkswagen a fost „sifonat” serios in partea din fata. George Tecu, care s-a pensionat din sistem dupa ce si-a pierdut postul de dispecer la poarta Politiei Municipiului Timisoara in favoarea unei tinere din Deta, spune ca astepta linistit la semaforul de langa sediul DNA, cand s-a trezit izbit violent de un SUV, care era la cativa metri in fata sa.

„Eram cu un cursant in masina, in timpul orelor de condus, cand, la semaforul de langa DNA, de pe Bulevardul Revolutiei, m-am trezit lovit de masina care astepta in fata mea. Eram la vreo 8-10 metri si a venit in marsarier. Initial, am crezut ca-s interlopi…

Imediat dupa impact, de la volan a coborat o domnisoara blonda, care s-a scuzat si mi-a spus ca a incurcat treptele de viteza si a folosit marsarierul. Am sunat la politie, la fostii colei, dar mi-au spus ca, daca nu sunt victime, sa ne intelegem cu reparatiile. Mi-a dat asigurarea”, ne-a declarat George Tecu.

In conditiile in care fostul politist s-a reprofilat pe activitatea de instructor auto, ar fi oportun ca tanara care a provocat accidentul, 24 de ani, manager la restaurantul 3F, in Complexul Studentesc, sa-i puna la dispozitie un autoturism pentru instruirea elevilor, pe toata durata reparatiilor din service.

