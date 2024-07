Fosta abație de la Igriș, locul de înhumare al regelui Andrei al II-lea al Ungariei. Campania arheologică a fost reluată

Specialiștii de la Muzeul Național al Banatului și colegii lor din Ungaria, sunt din nou pe șantierul arheologic la Igriș (județul Timiș), pentru a scoate la iveală noi informații despre fosta abație cisterciene Egres, fondată de regele Béla al III-lea al Ungariei în anul 1179. Cercetările au început în 2013, în urma unui parteneriat între Muzeul Național al Banatului și Universitatea Catolică “Peter Pazmany” din Budapesta.

În 2016 a fost deschis primul șantiere arheologic, iar cu excepția anului 2019 s-a săpat în fiecare an. Acum se află în plină desfășurare cea de-a opta campanie de săpături arheologice, pentru a scoate la lumină secretele fostei mănăstiri cisterciene Egreș, una dintre cele mai importante din Regatul Maghiar medieval. Este locul în care a fost înhumat regele Andrei al II-lea, trecut la cele veșnice la data de 21 septembrie 1235, și soția sa, Yolanda de Courtnay, decedată în 1233.

“De-a lungul anilor am găsit biserica mănăstirii, pe care am cercetat-o parțial între anii 2016-2022, iar din 2023 am început să ne concentrăm pe clădirile complexului mănăstiresc. Am cercetat zona în care se presupune că sunt bucătăriile, camera de zi, căutăm galeria interioară și sperăm să ajungem să vedem unde era exact limita curții interioare”, a spus Daniela Tănase, coordonatoarea echipei de arheologi de la Igriș.

O descoperire semnificativă datează din 2019, când arheologii au găsit locul în care a fost înmormântat regele Andrei al II-lea – care a domnit 30 de ani și soția sa, Yolanda de Courtnay.

“Noi am găsit locul de înmormântare al perechii regale, în zona primelor coloane din biserică, chiar în fața altarului. Este o structură dreptunghiulară, din cărămidă. Cu siguranță acesta este locul de înmormântare al regelui Andrei al II-lea și al soției sale, Yolanda de Courtnay. Nu am găsit oseminte, deoarece biserica și mănăstirea au suferit distrugeri importante încă din perioada medievală. Prima soție a regelui a fost înmormântată la o mănăstire cisterciană din Ungaria, unde s-au găsit doar câteva falange de la degete aparținând reginei. Noi nu am avut acest noroc, găsind locul de înmormântare gol”, a declarat Daniela Tănase.

Istoria acestei mănăstiri a fost una zbuciumată. Înfloritoarea ctitorie a regilor arpadieni a fost devastată de invazia tătară din 1241, dar a renăscut după plecarea acestora, în 1247. Un nou asediu a avut loc în timpul răscoalei cumanilor din 1282, însă mănăstirea a fost apărată cu succes. Treptat, mănăstirea a scăzut în importanță și a mai funcționat până în 1552, când a fost distrusă definitiv de otomani.

“Mănăstirea a fost părăsită încă de la începutul secolului al XVI-lea. A mai fost folosită apoi ca fortăreață, iar după cucerirea otomană din 1552, a fost lăsată de izbeliște. Secole la rând, clădirea s-a ruinat, a fost și un incendiu, iar în secolul al XVIII-lea, în urma sistematizării, sătenii care au venit la Igriș au luat materiale de construcție din mănăstire, cărămidă și piatră, demolarea continuând și în secolul al XIX-lea. În secolul XX se mai vedeau doar niște ruine”, a adăugat Daniela Tănase.

Campania de săpături arheologice sistematice la mănăstirea medievală de la Igriș se desfășoară până pe 26 iulie, iar cercetările vor continua și în următorii ani.

