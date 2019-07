Fostul arbitru internațional Nicolae Grigorescu a produs un accident de circulație la Timișoara

Fostul arbitru internațional Nicolae Grigorescu a urcat beat la volan și a produs un accident de circulație. Accidentul a avut loc sâmbătă seara, pe bulevardul Take Ionescu din Timișoara, la ora 20.40. Grigorescu, în vârstă de 64 de ani, a scăpat mașina de sub control și a lovit două autoturisme parcate. Aparatul etilotest a arătat că fostul arbitru se afla sub influența băuturilor alcoolice, indicând 0,72 miligrame alcool pur per litru în aerul expirat. Polițiștii i-au deschis dosar penal conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Comentarii

comentarii