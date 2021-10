Fostul director al Camerei de Conturi Timiș, condamnat 2 ani și jumătate de închisoare cu suspendare

Judecatoria Timisoara a pronuntat sentinta in dosarul 30101/325/2020, in care fostul director al Camerei de Conturi Timis, Vasile Melciu, a fost trimis in judecata pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

Finantistul care a coordonat auditarea institutiilor publice din Timis, in perioada 2015 – 2017, a fost oprit de un echipaj al Politiei Rutiere din cadrul IPJ Timis, in 12 decembie 2020, pe o strada din localitatea Dumbravita, si rugat sa sufle in etilotest. Valoarea alcoolemiei i-a socat pe politisti: 1,75 mg/l alcool pur in aerul expirat, ceea ce inseamna ca Vasile Melciu putea sa aiba in sange o concentratie de alcool de doua ori mai mare.

Vasile Melciu a fost vazut ca se urca beat la volan de un echipaj al Politiei Locale Dumbravita, care a sesizat IPJ Timis.

La aproape noua luni de la trimiterea in judecata, fostul sef al Camerei de Conturi Timis si-a aflat sentinta.

„Condamna pe inculpatul Melciu Vasile la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange (fapta din data de 12.12.2019). Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a conduce autovehicule pentru care este necesar detinerea permisului de conducere, pe o durata de 2 ani, de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari.

Aplica inculpatului pedeapsa accesorie constand in interzicerea dreptului de a conduce autovehicule pentru care este necesar detinerea permisului de conducere de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

Impune inculpatului obligatia de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 120 zile la una dintre urmatoarele doua institutii: Regia Autonoma de Transport Timisoara sau SC PIETE SA”, se mentioneaza in Hotarare 2552/2021 pronuntata in 22.09.2021. Potrivit informatiilor aflate pe portalul instantelor de judecata, aceasta sentinta a fost atacata cu apel, in 7 octombrie, apel care urmeaza sa fie solutionat de Tribunalul Timis.

