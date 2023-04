Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a lansat la Timișoara volumul „Parteneriatul Strategic România – SUA: 25”

Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a lansat volumul „Parteneriatul Strategic România- SUA: 25. Garanție de securitate pentru România în mileniul 3”, scrisă de Laura Ganea, marți, 11 aprilie, în Sala Barocă a Muzeului Național de Artă Timișoara.

Moderatorul evenimentului a fost Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Au participat persoane interesate de situația geopolitică a României, precum și publicul larg, dornic să îl întâlnească pe fostul președinte al României.

Volumul Parteneriatul Strategic România – SUA: 25. Garanție de securitate pentru România în mileniul 3 prezintă situația geopolitică a României în decursul ultimilor treizeci de ani, trecând în revistă evenimentele ce au condus la căderea dictaturilor comuniste în Europa Centrală și de Est și destrămarea URSS, documentând întreaga reorientare a politicii externe românești până la momentul aderării României la organismele euro-atlantice.

Alin Nica a amintit că partea a doua deceniului anilor ’90 a fost poate cea mai importantă din istoria recentă a României, fiindcă atunci au fost puse bazele aderării României la NATO și la Uniunea Europeană, iar mandatul domnului Emil Constantinescu se leagă și de aceste două mari evenimente majore din istoria contemporană a țării.

”Fundamentul pe care astăzi cu toții stăm se datorează acelei perioade. A fost perioada seniorilor în politică, așa cum îmi place mie să spun, și îl avem aici de față și pe domnul Viorel Coifan. Domnule Constantinescu, sunteți cel mai apropiat președinte al României de spiritul Timișoarei. Eu nu am simțit un alt președinte să aibă o apropiere în asemenea măsură, așa cum aveți dumneavoastră, de ceea ce este Timișoara, ca și spirit, concepție și ideal. De aceea cu atât este mai importantă prezența dumneavoastră aici pentru lansarea acestei importante cărți document. Cu atât mai mult cu cât spiritul Timișoarei parcă are nevoie de o nouă renaștere”, a spus Alin Nica.

Emil Constantinescu a povestit mai multe episoade extrem de importante din istoria trăită din funcția de președinte al României și a spus că parteneriatul strategic cu America a fost extraordinar de important, dar a vorbi și de importanța Timișoarei în toată această istorie extraordinară:

”Timișoara era mai luminoasă decât restul țării. Aveam prieteni la Timișoara, iar de câte ori eram vizitat din străinătate îi aduceam în Timișoara să vadă o altă Românie. De aceea nu a fost întâmplător că schimbarea la față a României a pornit de la Timișoara în decembrie 1989. În continuare, am rămas prieteni atât cât Dumnezeu a permis să trăim cu cei care au făcut revoluția de la Timișoara. Vreau să încep cu un pmagiu pentru cei care nu mai sunt și cărora le datorăm libertatea, demnitatea și democrația pe care le trăim astăzi”, a mărturisit Constantinescu.

De asemenea, el a vorbit și de prima călătorie la Timișoara după ce a câștigat alegerile în 1996: ”Când am venit în 16 decembrie 1996 la Timișoara, am vrut să le mulțumesc timișorenilor, fiindcă aici am avut un foarte mare sprijin în alegeri. Sprijinul către mine a venit din Timișoara. Timișoara a fost primul oraș democrat. Am fost în balconul operei și am văzut o mulțime de entuziasmată, iar pentru SPP era foarte dificil să apere un președinte de admiratorii săi, fiindcă de obicei SPP apără prședinții de contestatari. Atunci, am spus că după patru ani de mandat să nu mai fie nevoie de punctul 8 de la Timișoara. Se pare că nu a fost așa”.

Despre sacrificiul timișorenilor în decembrie 1989, Emil Constantinescu a mai declarat: ”S-a mai întâmplat un lucru de care nu se vorbește, dar pentru mine a fost cel mai important în viață! În 1989, a fost câștigarea demnității naționale. Aveam independența, aveam teritoriu, dar cu demnitatea mai dificil. Sunt evenimente în istorie, așa cum a fost cel mai strălucitor în moment al secolului: sacrificiu tinerilor de la Timișoara care au asigurat demnitatea țării. Ei au demonstrat că ne putem cuceri demnitatea singuri și libertatea. Acesta este fundamentul pe care se construiește spiritul unei națiuni: capacitate de sacrificiu pentru un ideal măreț. Aici la Timișoara s-a născut demnitatea și libertatea, dar s-a născut și pentru mine obligația ca până la ultima clipă vieții mele să respect și să trăiasc în lumina acestui ideal extraordinar…!”, a concluzionat Emil Cosntantinescu, marți 11 aprilie la Timișoara.

Lucrarea a apărut sub egida Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în cadrul colecției „Istoria recentă și anticiparea viitorului”, volumul a fost realizat cu sprijinul Fundației Române pentru Democrație, Agenției Naționale de presă Agerpres și al companiei BAT, a cărei aniversare de 25 de ani pe piața românească este legată de lansarea Parteneriatului Strategic România-SUA.

