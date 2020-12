Fostul primar al Timişoarei Nicolae Robu s-a filmat pedalând în holul apartamentului – Video

Nicolae Robu, fostul primar al Timişoarei, a oferit fanilor săi un moment inedit înainte de Anul Nou. Nicolae Robu a pierdut alegerile din acest an, după ce a fost primar în Timişoara timp de opt ani.

Robu s-a filmat în timp ce “lucrează” la bicicletă în holul casei sale şi a postat filmuleţul pe Facebook.

Evident, filmuleţul a fost însoţit de un mesaj ce se vrea a fi motivator, respectiv să îndemne oamenii la sport.

Redăm mesajul integral postat de fostul primar al Timişoarei:

“CE BINE E SĂ FACI SPORT! Eu, de ani de zile, în fiecare dimineață, inclusiv sâmbăta, inclusiv duminica, am avut tabietul să fac 15-20 de minute de sport: gantere, flotări, pedalat. Ei bine, în primăvară, am căzut o dată rău la fotbal și mi-am suprasolicitat groaznic ligamentele umărului și cotului, încât am fost nevoit să-mi întrerup, pentru aproape două luni, sănătosul obicei. Nici nu l-am reluat bine, că am tras o nouă căzătură, una și mai dură, cu… hoverboard-ul. Nepoțicii! Aceleași ligamente, afectate și mai rău. Altă lungă pauză, prelungită și de faptul că… mi-am ieșit pur și simplu din obicei. Când să-l reiau -cu un mare efort de voință!-, a venit peste mine COVID-ul. Ei bine, luni, după Crăciun, mi-am zis: gata, de azi reîncep! Și m-am ținut de angajament și luni și marți și miercuri și atăzi, joi -și mă voi ține în continuare!-, deși am făcut o febră musculară de toată frumusețea! Una care, dincolo de disconfortul durerii, la nivel psihic, îmi dă o stare excelentă, făcându-mă să mă simt așa cum, de fapt, chiar sunt -nu-i așa?!-, dincolo de ce arată buletinul: TÂNĂR! De fapt, “TÂNĂR ȘI NELINIȘTIT!”. Și, Doamne, ca neliniștit, cât de dor îmi e să joc un fotbal! Să dau… Stop, că asta n-am voie să mai spun public, între timp m-am mai înțelepțit și eu și iată, ascult de sfătuitori”.





