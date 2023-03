Fostul primar Nicolae Robu și patru angajați ai Primăriei Timișoara, suspecți într-un dosar DNA pentru abuz în serviciu

DNA Timisoara ar fi inceput urmarirea penala fata de mai multi fosti angajati ai Primariei Timisoara, dar si fata de un arhitect, care este vizat de infractiunea de fals, care ar fi participat la emiterea unei autorizatii de construire ilegale.

In uma acestui abuz in serviciu, un dezvoltator imobiliar a ridicat un imobil de tip duplex, pe Strada Muncitorilor nr. 47, din cartierul Fratelia, dar care contine nu mai putin de opt unitati locative, fara a efectua studiul de insorire obligatoriu. In acest context, doi vecini, Voicu Caprita si Elisabet Hartl, au apelat la instantele de judecata si au obtinut anularea autorizatiei de construire.

La sfarsitul anului trecut, procurorii DNA Timisoara au inceput audierile in dosarul de abuz in serviciu, in care au calitatea de suspecti fostul primar Nicolae Robu, fostul arhitect-sef Sorin Ciurariu, fostul secretar al primariei Simona Dragoi, fosta sefa a Serviciului Autorizari si Certificari din cadrul Directiei Generale de Urbanism, Gabriela Borcsi, si fosta consiliera la acelasi serviciu, Lucretia Croitoru. Cercetat penal este si arhitectul Miron Suteu, care a semnat un memoriu in care precizeaza ca proiectul imobiliar respecta OMS 119/2014 privind asigurarea insoririi incaperilor de locuit din cladirile invecinate.

”Nu pot să vă spun nimic, fiindcă nu știu despre ce este vorba. Când o să aflu, vă voi spune. Când mi se va prezenta despre ce este vorba, vă voi transmite. Vă garantez. Eu am semnat o mulțime de documente, așa cum semnează orice primar, sunt elaborate de aparatul de specialitate, documentele sunt verificate, au pre-semnăturile. Dacă ei greșesc, atunci și primarul poate semna ceea ce nu este în regulă. Habar nu am ce a fost…! Vă voi spune de îndată ce voi ști despre ce este vorba…!”, ne-a declarat Nicolae Robu.

