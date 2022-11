Fritz a împlinit jumătate de mandat. Își confirmă, încă o dată, intenția a de candida și în 2024

Pe 2 noiembrie 2022, la doi ani și două zile de când și-a depus jurământul de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a ținut să marcheze intrarea în cea de-a doua jumătate a mandatului printr-un eveniment specific, intitulat „Mișcăm Timișoara. Împreună”. Început cu un film oarecum emoțional, acesta a continuat cu discursul președintelui USR Cătălin Drulă, de cel al primarului și de o mică dezbatere. Încă o dată, Fritz a confirmat că va participa și la viitoarele alegeri locale, din 2024, și că este încrezător că va câștiga un nou mandat.

Filmul de la începutul evenimentului a fost mai mult un rezumat al mesajelor din ultimii doi ani – unele mai concrete, altele mai abstracte: „personajele dubioase” de care a scăpat primăria, de „cel mai amplu proces de digitalizare”, de investiții în spitale, școli, mijloace de transport în comun și infrastructură, de clădiri și terenuri „recuperate”. Nu puteau lipsi din mesaj nici titlul de Capitală Europeană a Culturii. Nu o dată a fost repetat cuvântul „viziune”.

Drulă a vorbit atât despre Fritz, cât și despre ceilalți primari ai USR din țară: „Îmi aduc aminte de momentul în care ne-am cunoscut. M-am mirat că un neamț vorbește atât de bine românește și de ce ar vrea să fie primar. După o discuție cu el, am înțeles că este pasiune și că are o vocație și o pornire pentru a face bine comunității. (…) Știu din experiența mea de la Ministerul Transporturilor cât de important este să îți construiești o echipă. Fără o echipă în spate rămâi o carcasă goală și nu ai rezultate. Dominic a reușit construcția de până acum și sunt convins că în următorii mulți ani care vor urma, îmi doresc din tot sufletul să facă tot ce are de făcut alături de o echipă”, a spus, printre altele, Cătălin Drulă.

Mesajul lui Fritz a fost ceva mai lung și, în general, doar a dezvoltat filmul de câteva minute de la început. A mulțumit funcționarilor din primărie – atât celor vechi, cât și celor noi, atât celor care sunt și membrii USR, cât și celor fără carnet de partid –, consilierilor locali și, în mod special, viceprimarului Ruben Lațcău. Primarul a mai ținut să amintească de pandemia, criza energetică și războiul care i-au afectat mandatul, însă cel mai greu, a spus acesta, ar fi fost să „transforme administrația”. A vorbit și de digitalizare și sau încercările de reducere a cheltuielilor, a amintit și de investițiile din Traian, Iosefin și Dacia, dar aceste detalii le puteți găsi și în broșura de pe site-ul său: https://dominicprimar.ro/raport-2022.

Nu puteau lipsi explicațiile în legătură cu Colterm: „Aș vrea să vorbesc despre o temă care probabil a fost cea mai controversată în ultimii doi ani, despre care nimeni nu prea mai vrea să audă, dar trebuie să vorbim despre ea: Colterm. Ne-am asumat decizii grele și o vom face în continuare. Aproape orice problemă pe care o avem în orice domeniu este rezultatul unei lipse de asumare din trecut, o umbră lungă de apăsare a problemelor sistemice pe care le avem cumva la următoarea generație. Oriunde în lume populismul este o boală a politicienilor narcisiști care iau decizii pe termen scurt, în funcție de aplauzele pe care le câștigă, și nu pe termen lung, pentru o dezvoltare sănătoasă. Noi, la Timișoara, nu suntem populiști, nu rostogolim probleme în viitor, noi le rezolvăm. Cu Colterm exact asta am făcut, ne-am asumat decizii dureroase”. Aici, Fritz a enumerat dublarea tarifului, dublarea subvenției și intrarea în insolvență. „Termoficarea în Timișoara are un viitor, o spun foarte clar”, a încheiat acesta.

Per total, primarul a remarcat, totuși, că are și destule lucruri de îmbunătățit. „Administrația pe care o conducem nu este perfectă, ci perfectibilă. Multe critici aduse primăriei sunt legitime. Trebuie însă să reținem că cea mai mare parte nu este în spatele, ci în fața noastră. Iau aceste critici ca o încurajare, confirmare că timișorenii au ambiții mai mari, mai ales în contextul politic în care ne aflăm cu direcția pe care o ia România”.

Evenimentul s-a încheiat cu un scurt „panel” la care au participat Florin Drăgan – rectorul Universității Politehnice din Timișoara, Mihaela Tilincă – mediator cultural, Daniel Tellman – președintele Ordinului Arhitecților din România – filiala Timiș și Călin Costinaș – reprezentant al Profi România, cel mai mare contribuitor la bugetul local al Timișoarei.

Comentarii

comentarii