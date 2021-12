Fritz a pus amenda de 21 de milioane de euro a Colterm în „cârca” fostei administrații. Robu îi răspunde: „Solicit DNA să verifice cele întâmplate”

Și fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, se implică în discuțiile pe seama amenzii de 106,8 milioane de lei (21,5 milioane de euro) primite de Colterm de la AFM, pentru lipsa certificatelor de poluare pentru anul 2020. Asta după ce actuala administrație a învinuit-o pe cea condusă de Robu de primirea amenzii. Discuțiile începute în primăvară au revenit în prim-plan odată cu decizia Curții de Apel Timișoara de a respinge contestația depusă de compania de termoficare.

Sentința CAT a fost pronunțată pe 22 decembrie. Subiectul a apărut în presa locală luni, 27 decembrie, iar marți a răspuns, în numele actualei administrații, și Serviciul Comunicare al primăriei. Pe scurt, a fost învinuită administrația Robu de lipsa bugetării costurilor aferente achiziționării certificatelor. Fostul primar, simțindu-se atacat, răspunde: „DNA -E TIMPUL SĂ VINĂ SĂ ÎI IA!”, după cum își titrează, în stilul caracteristic, ultima postare pe Facebook.

După cum era de așteptat, Robu amintește că numărul certificatelor de poluare este comunicat de abia în luna februarie pentru anul din urmă. Totodată, fostul primar nu uită să menționeze și că investițiile în modernizarea rețelelor, invocate de Fritz, au fost, de fapt, pornite încă dinainte de alegerile locale. Cumva pe lângă subiect, Robu reia și atacuri mai vechi la primarul și viceprimarul actuali.

Iată și conținutul acestei postări:

„Toate au o limită! Când toată lumea știe că numărul de certificate de CO2 se comunică celor ce trebuie să le cumpere, pt un anume an (în cazul nostru: 2020), la mijlocul lunii februarie a anului următor (în cazul nostru: 2021), cu obligația cumpărării lor până la data de 30 Aprilie a acelui an următor (în cazul nostru: 2021), impostorul -șomer în țara lui!- ajuns Primar al Timișoarei, Dominic Samuel Fritz și Dublul Repetent ajuns Viceprimar, Ruben Lațcău își permit să pună amenda istorică de 21 milioane euro în sarcina administrației Robu!

♦️Pt că este vorba de o sumă uriașă și pt că nu e drept ca de ea să fie prejudiciat orașul Timișoara, ca cetățean contribuabil, dar și ca acuzat de actualii diriguitori ai Primăriei Timișoara, solicit, cu respect, DNA, prin această declarație publică, să cerceteze cele întâmplate și să stabilească responsabilitățile conexe.

♦️Eu, cât am fost Primar, am cumpărat an de an în termen certificatele în sarcină, cu plata în rate, neavând lichidități pt cumpărarea cu banii jos.

♦️Formula folosită de mine i-a fost propusă d-lui Fritz de către conducerea Colterm în 08.03.2021 -deci: în timp util!-, prin adresa nr. 5004 / Colterm, dar, această adresă a rămas fără ecou, dl Fritz dând nervos verdictul: “eu nu fac ca Robu!”.

♦️E timpul ca acest personaj catastrofal pt Timișoara:

📍lăsat să candideze cu încălcarea legii,

📍validat ca Primar cu încălcarea legii,

📍lăsat să exercite funcția de Primar cu încălcarea legii,

📍săvârșitor de nenumărate abuzuri în serviciu în aceste 14 luni de când e Primar -a pierdut toate procesele la care au recurs să-și apere drepturile cei abuzați!-

📍aducător de prejudiciu financiar de 21 milioane euro prin amenda atrasă

📍atentator la sănătatea, chiar la viața bolnavilor din spitale, copiilor din creșe, grădinițe și școli, bătrânilor și celorlalți cetățeni ai orașului prin lăsatea lor fără căldură și apă caldă

📍etc., etc.

să dea socoteală de faptele sale!

♦️E timpul ca el și alți alți potențiali amatori de a profita de România să afle că România nu e sat fără câini, NU E COLONIE!

P.S. Este incredibil, stimați timișoreni! În timp ce-și permite să dea vina pe administrația Robu, acest șarlatan -asta este!- încearcă să deturneze atenția de la subiect lăudându-ae că el continuă retehnologizarea COLTERM! De fapt el asistă cum proiectul pe care n-avea cum să-l oprească așa cum a oprit atâtea de schimbare a conductelor pe bani europeni (30 milioane euro!) moștenit ÎN IMPLEMENTARE de la mine, își urmează cursul! Am lăsat asta după ce am investit 330 milioane lei din care 250 milioane fonduri europene în retehnologizarea producerii agentului termic!”.

Comentarii

comentarii