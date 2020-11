Fritz confirmă: Ruben Lațcău, unul dintre noii viceprimari ai Timișoarei. Cât de curând, după validarea ultimilor doi consilieri locali, se va da și votul

Dominic Fritz a confirmat informațiile din presă conform cărora Ruben Lațcău va fi viceprimarul desemnat de USR PLUS. Inițial, în înțelegerea celor două partide, USR și PLUS, la înființarea alianței, se stabilise că PLUS va da un viceprimar. Acum, spune Fritz, s-a stabilit că useristul Ruben Lațcău va fi, totuși, acesta.

Am un anunț politic. Am avut discuții cu consilierii locali USR PLUS și, împreună, am decis, la propunerea mea, să îl susținem pe Ruben Lațcău pentru poziția de viceprimar. Vreau să le mulțumesc colegilor de la PLUS că au susținut această propunere. Ruben este omul care a coordonat echipele din spatele programului nostru de guvernare locală. Este pasionat de politici publice, iar în viața lui «anterioară» a fost 10 ani în industria automotive în poziții de conducere. Va putea, încă din prima zi, să intre în pâine și să lucreze pentru Timișoara”.

Momentan, până să poată fi votați noii viceprimari, conform unei ordonanțe de urgență a Guvernului, vor trebui validați toți consilierii locali. La Timișoara, se așteaptă ca instanțele judecătorești să dea curs înlocuirii celor doi consilieri care s-au retras, Cătălin Iapă(PNL) și Sorin Ionescu(PSD), cu consilierii substituenți Cosmin Tabără și, respectiv, Radu Țoancă.

„Săptămâna trecută a fost dată o Ordnonță de Urgență a Guvernului, în care se stabilește că alegerea viceprimarilor nu se poate face decât după ce tot membri sunt validați. Noi avem doi retrași, de la PNL și de la PSD, și doi supleanți, care încă nu au trecut de acest proces de validare. Așadar, încă nu putem vota viceprimarii. Eu sunt în primărie și aștept viceprimarii mei”, a spus Fritz. Procesul de validare a mandatelor celor doi supleanți s-ar putea încheia în această săptămână, iar Fritz speră că la finalul săptămânii în curs, cel târziu la începutul celei viitoare, să fie dat și votul Consiliului Local. În orice caz, acest lucru se va realiza „în prima zi în care este posibil”, asigură Fritz.

Pentru desemnarea și celui de-al doilea viceprimar, ar trebui ca PNL și USR PLUS să ajungă la un acord în negocierile pentru majoritățile din Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș. Încrezător că și „colegii de la PNL” își doresc rezolvarea cât mai rapidă a situație, în mod special pentru a putea fi gestionată cât mai bine criza de COVID-19, Fritz speră ca negocierile să se finalizeze cât mai repede. Până nu se stabilește nimic definitiv, acesta nu vrea să dea detalii.

Cel mai probabil, însă, PNL și USR își vor împărți posturile de viceprimari ai Timișoarei și vicepreședinți ai Consiliului Județean, după cum era și înțelegerea inițială. Cei de la USR PLUS, se știe, îl vor pe Cristian Moș ca vicepreședinte la CJT, în timp ce PNL, conform lui Fritz, l-ar propune pe Cosmin Tabără, tocmai cel care așteaptă să fie validat, viceprimar al municipiului.

