Fritz este și nu prea este de acord cu ideea unui spital modular, propusă de Nica. „Nu este foarte clar de unde am lua resursa umană”

După ce Alin Nica a propus ca Primăria Timișoara, Consiliul Județean Timiș și sponsorii privați să construiască un spital modular cu 18 paturi ATI, Dominic Fritz îi dă replică. Primarul spune că ideea, în principiu, este bună, dar marea problemă ar fi lipsa specialiștilor care să opereze paturile ATI.

„S-a vorbit mult despre paturile ocupate de la ATI cu bolnavi Covid-19 dar nimeni nu își asumă o inițiativă concretă de suplimentare a lor. Știți cât costă un spital modular ATI cu 18 paturi? În jur de 2 milioane de euro. Dacă CJ Timiș împreună cu Primăria Timișoara și cu câteva firme mari ne-am da mâna, am putea construi un asemenea spital în 3–4 luni. Cele două UAT-uri pun jumătate de milion de euro, un teren găsim fie în proprietatea Primăriei fie la CJ Timiș si sunt convins că dacă vorbim cu oamenii de afaceri va exista înțelegere pentru un asemenea proiect pe care să îl realizăm rapid”, spunea luni seară Alin Nica, într-o postare pe Facebook.

„Spitalul modular este o discuție pe care am purtat-o cu mai oameni și mai multe instituții în ultimele luni și bineînțeles că este o idee care are… meritele ei. Problema cu spitalul modular este că, unu la mână, durează până se construiește, dar avem și o problemă de resurse umane. Avem spitalul de campanie, unde teoretic o să fie 10 paturi de ATI, dar unde momentan nu sunt suficienți medici ATI care să poată efectiv să opereze aceste paturi. Noi am detașat din partea Spitalului Municipal și din partea Spitalului de Copii niște cadre medicale, dar dacă discut cu profesor Săndesc, ATI-istul și vicepreședintele Asociației de Terapie Intensivă, acesta îmi spune că resursa umană este epuizată. Nu este foarte clar, chiar dacă am face acest spital, de unde am lua resursa umană”, a declarat și Fritz, în conferința de presă de marți.

