„Fritz, Lațcău și Ambruș” ar urma să îl pună director la STPT pe cumnatul „susținător USR” al lui Cosmin Tabără. Viceprimarul se delimitează de această numire

Noul director de la Societatea de Transport Public Timișoara ar urma să fie Constantin Cocheci, cumnatul viceprimarului liberal Cosmin Tabără. Acesta din urmă susține că nu știa nimic despre viitoare numire până nu a aflat „de pe holuri”. Tabără este nemulțumit de modul în care s-a tratat această situație, iar acum îi este frică de eventualele reacții în opinia publică, dar și în interiorul PNL.

„Am aflat o informație referitoare la numirea intenția de numire a noului director de la STPT. În mod normal, dacă colegii mei erau fair-play, dacă au respect față de politică, principii, bun simț – dar toate astea țin de educație – trebuia să stăm de vorbă, nu să mă pună în fața faptului împlinit, pentru a fi etichetat politic în viitorul apropiat. Intenția de a numi un nou director la STPT se referă la persoana lui Cocheci Constantin, director tehnic, cred, la AEM, cumnatul meu. Ei (Fritz și Lațcău – n.r.) au ținut ascunse aceste aspecte, era un lucru pe care trebuia să mi-l aducă la cunoștință. (…) Fritz, Lațcău și Ambruș. Ei trebuie să își asume și această conducere asupra căreia nu mă pronunț. Din declarațiile pe care le-am văzut în ultimii doi ani și chiar în ultimele luni, au spus că vor căuta manager pe bază de concurs, ceea ce mă întristează este modul în care au abordat această problemă”, a declarat Tabără.

Potrivit acestuia, cumnatul său este „susținător USR”, nu neapărat și membru. Dacă era în locul lui Fritz, Tabără spune că nu ar fi fost de acord cu o astfel de numire, nici măcar dacă venea din partea PNL, pentru că „familia este familie, dar politica și administrația trebuie să se facă cu rațiune”. Legat de partid, viceprimarul nu exclude o posibilă intenție a useriștilor de a crea un sentiment de neîncredere în cadrul PNL Timișoara. Mai exact, lui Tabără îi este frică de posibilitate ca liberalii să creadă că el „s-a înțeles pe la spate” cu Fritz și Lațcău pentru a fi numit cumnatul său la conducerea STPT.

Tabără nu a vrut să comenteze „aspectele profesionale” ale numirii. Totuși, a explicat că cumnatul său este inginer mecanic, iar singura sa experiență profesională care ar avea legătură cu STPT-ul este faptul că „în urmă cu 15-20 de ani a lucrat pe partea de «transporturi»”.

Viceprimarul liberal a mai atras atenția și asupra datelor de la STPT: în acest an, STPT a pierdut de trei ore ratele la ANAF; există întârzieri salariale; au plecat foarte mulți șoferi, existând un deficit de 40 de posturi; numărul de mijloace de transport de pe traseu a fost redus de la 165 la 150 din 2021 până în 2022; peste 200 dintre cele 280 de stații sunt neîngrijite, potrivit Poliției Locale; iar, per total, datoriile au crescut cu 40 de milioane de lei într-un an, adică cu 45%. În aceste condiții, edilul este sigur: „STPT este în prag de insolvență”.

În altă ordine de idei, lui Tabără îi este frică și de faptul că va fi asociat indirect cu eventualele evoluții negative ale societății. Cu această ocazie, acesta a amintit că de curând echipa USR-Ambruș a numit un nou consiliu de administrație în care, cu excepția a doi sau trei membri, toți sunt nepregătiți și au ajuns acolo „politic”. Viceprimarul susține că, din moment ce consilierii locali trebuie să aleagă membrii, persoanele pregătite refuză oricum să participe la aceste concursuri.

Cât despre discuțiile pe subiect purtate cu useriștii de la conducerea primăriei, acestea nu au avut loc, cel puțin nu direct. Tabără a aflat noutate luni seară, iar marți, până să organizeze conferința de presă, nu dăduse ochii cu ei. Totuși, acesta își amintește că „în urmă cu 10 zile, Ruben Lațcău mi-a spus că va veni un director pe care sigur îl voi susține”. „Este politica de pe vremea lui Iliescu, politica pe care o detestă la nivel declarativ (USR-ul – n.r.)”, a concluzionat Tabără.

