Fritz, minciuni ordinare la moartea tânărului din bazinul de înot!

Toate au o limită, toate au un capăt, toate manipulările testate și experimentate pe pielea timișorenilor trebuie să ia sfârșit. A murit un om. Omul era tânăr. Se numea Daniel S. și avea 32 de ani. A murit în bazinul de înot aflat sub oblăduirea Primăriei Timișoara.

În 2022, sub semnătura lui Fritz, avea să fie desființat postul de salvamar din cadrul bazinului. Ce salariu putea avea? Dar nu contează. I-au trebuit banii pentru firmele de casă? Bazinul de înot era până în 10 mai în responsabilitatea vice-primarului Cosmin Tabără. Fritz a mințit la Realitatea Plus, seara trecură, unde a declarat că ”acel complex a fost, până acum o săptămână, în subordinea viceprimarului, drept urmare el nu are nicio vină”. Ce manipulare! Chiar și așa, toată Direcția de Sport a funcționat cu un singur angajat. Cosmin Tabără a atras atenția în numeroase rânduri că lucrurile nu sunt în ordine la bazin, nici la Sala Olimpia, unde pardoseala se desprinde, cu pericol major de accidentări. Nimic. Niciun răspuns! Viceprimarul Cosmin Tabără a fost ”executat”, cum se spune în politica murdară, pentru ”marea greșeală” de a-l fi avut consilier pe Ilie Sîrbu, președintele Fundației ”Salvați Patrimoniul Timișoarei” și acum, candidat AUR la Primăria Timișoara. Ilie Sîrbu își dăduse demisia din martie, mult înainte de înscrierea în AUR, dar manipularea ordinară a promovat alte idei.

A murit Daniel S! În acea seară, între 21,30 și 21,40, Cosmin Tabără l-a sunat pe Dominic Fritz să-i dea vestea îngrozitoare. Fritz nu a răspuns! Între 23,30 și 23,40 a început să-i dea mesaje despre ”o veste tristă”. Nimic! Nu a răspuns. Apoi, i-a scris clar: ”a murit un om”. Abia atunci a răspuns…

Dacă angajatul pe post de salvamar ar fi existat, poate că ar fi fost salvată o viață: Scos din apă, resuscitat, anunțată Salvarea, SMURD, toată lumea. O viață de om, Dominic Fritz, nu mai pot să scriu ”domnul Dominic Fritz” pentru că apelativul eleganței nu se mai potrivește!

Atitudine ingrată? Ignoranță? Sfidare: Ură pe noi, pe timișorenii ”antipatici”?

În Piața Traian, agresivul fusese arestat cu 10 zile înainte de spectacolul penibil de ”luptă cu mafiile”. Aici, ce tip de mafii mai inventează echipa de campanie?

Dramatic!

