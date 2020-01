Fritz sau Vasile? Propunerea alianţei USR PLUS pentru postul de primar al Timişoarei se lămureşte, în cea mai mare parte

Fritz sau Vasile? Propunerea alianţei USR PLUS pentru postul de primar al...

USR şi PLUS au de lămurit, cel târziu în luna februarie, enigma stabilirii celor care vor reprezenta alianţa ăn cadrul alegerilor locale. Anuţată luni, fuziunea dintre cele două formaţiuni lămureşte şi mai mult problema candidatului pentru Primăria Timişoara, preşedintele USR Timiş. Cristian Moş, precizând clar că nu va fi accepată o persoană deja exclusă de unul dintre cele două partide. În concluzie, Marian Constantin Vasile are şanse tot mai mici, dacă nu zero, pentru a-şi îndeplini visul de a se lupta cu fostul său şef, Nicolae Robu, în vederea obţinerii postului de edil-şef.

Acum, urmează etapa desemnării listei comune pentru locale, anunţă Moş

„În cursul lunii februarie, filialele USR și PLUS sunt încurajate să își desemneze de comun acord candidații comuni ai Alianței la alegerile locale. Ne rămân cam 2 săptămâni pentru discuțiile din teritorii și pentru stabilirea listelor. Toată lumea se va concetra pe asta, deoarece este prioritatea nr. 1. În situațiile în care nu se va putea ajunge la un consens, se vor folosi instrumentele prevăzute în alianță”, a anunţat, pe Facebook, Crisian Moş.

Anunţul precizeazî clar şi „tăierea aripilor” lui Vasile.

„Vă asigur de pe acum că NU vom avea candidați dintre persoanele excluse sau respinse de celălalt partid din alianță. BONUS: filialele care reușesc să-și finalizeze negocierile până în data de 15 februarie vor beneficia de susținerea directă a liderilor alianței pentru lansarea candidaturii.”, mai precizează Moş.

Propunerea USR pentru funcţia de primar este Dominic Samuel Fritz. În cursul zilei de astăzi, propunerile formaţiunii politice pentru consiliul local se vor întâlni cu cetăţenii, de la ora 18, la Hotel Continental.

Comentarii

comentarii