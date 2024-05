Fritz se laudă cu ”lucrări complexe” la Pasajul Solventul, un proiect întârziat cu un an și trei luni

Primăriei Timișoara anunța luni realizarea unor lucrări complexe necesare pentru împingerea chesonului pe sub liniile de cale ferată din zona Solventul. Operațiunea de împingere a tunelului pe sub liniile de cale ferată, circa 70 de metri, fără oprirea traficului feroviar, va avea loc dinspre rampa de pe strada Gării spre rampa de pe Calea Bogdăneștilor și ”va dura două – trei luni, în funcție de ce se află în subteran, pe sub linii”. Neputința administrației Fritz de a duce la bun sfârșit un proiect nu ale limite, la patru ani de la începerea lucrărilor.

Investiția este executată în proporție de aproximativ 50%, iar ultimul termen contractual de finalizare a lucrărilor (prelungit în mai multe rânduri), se împlinește în 21 mai 2024.

”Primarul Fritz și primăria, prin mesajele transmise ieri, mint prin omisiune când vă relatează situația acestui proiect, în realitatea, ea fiind dezastruoasă! <<Este o conexiune pe care timișorenii o așteaptă de decenii bune și mă bucur că acum în sfârșit, devine realitate! >>, afirma în cursul zilei de ieri Fritz.

Nu știu ce devine realitate în mintea primarului, dar ce vă pot spune este faptul că peste câteva zile, în 21 mai 2024, se împlinește ultimul termen contractual pentru finalizarea lucrărilor!

Asta în contextul în care lucrările au fost întârziate un an și 3 luni iar stadiul execuției acestui proiect este de aproximativ 50%”, spune consilierul local Roxana Iliescu.

Contractul nr. 207 aferent acestui proiect a fost semnat de primarul Robu în 28.09.2020. Ordin de începere a lucrărilor a fost dat în 15.12.2020. Valoarea inițială a lucrărilor a fost de 111,6 milioane lei (TVA inclus). Termenul pentru finalizarea proiectului era de 26 luni de la emiterea ordinului de începere, respectiv 2 luni proiectare și 24 luni execuție lucrări. Prin urmare, timișorenii trebuiau să treacă peste Pasajul Solventul din 15 februarie 2023.

Roxana Iliescu explică cum a reușit să gestioneze primarul Fritz si echipa lui de mari specialiști în frunte cu Lațcău și acest proiect primit pe tavă:

”Au început glorios cu un ordin de sistare a lucrărilor: 22.12.2020- 15.02.2021. A urmat un nou ordin de sistare a lucrărilor din 12.05.2021- în 06.09.2021; Au intervenit pe proiectare, solicitând modificări, consecința fiind depășirea termenului din contract, aferent proiectării. Abia în noiembrie 2021 au emis Autorizația de Construire, cu o întârziere de câteva luni bune. Urmare a ordinelor de sistare, în 07.02.2023 s-a semnat act adițional de prelungire a termenului de finalizare a lucrărilor, noul termen fiind în 06.08.2023. În 03.08.2023 au încheiat un alt act adițional de prelungire pentru evenimente neprevăzute, noul termen de finalizare fiind în 21.09.2023. În 20.09.2023, alt act adițional de prelungire pentru evenimente neprevăzute, cu un alt termen de finalizare a lucrărilor în 16.02.2024. În decembrie 2023 au emis iar ordin de sistare a lucrărilor din 11.12.2023-15.03.2024. Ultimul act adițional de prelungire a lucrărilor l-au semnat în 15.02.2024 pentru sistarea de la punctul opt, noul termen de finalizare a lucrărilor și ultimul fiind în 21.05.2024”.

Acum, în plină campanie electorală, lucrările de mare complexitate cu care se laudă Fritz sunt executate în absența șefului de șantier, persoană cheie nominalizată în cadrul licitației de atribuire a contractului.

”Începând cu 05.02.2024, șeful de șantier nu a mai fost prezent pe șantier. Procesul-Verbal de inspecție încheiat în 12.02.2024 este semnat în mod nelegal de managerul de proiect! Între timp, valoarea contractului a crescut de la 111,6 milioane lei la 132 milioane lei. În februarie 2023 au obținut o finanțare guvernamentală prin programul mult blamat de useriști, Anghel Saligny, de 43 milioane lei. Până la acest moment, la mai bine de 1 an de zile, nu au reușit să absoarbă decât vreo 6 milioane lei. Atât s-a putut!”, conchide consilierul local.

