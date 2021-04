Fritz, subprefecții și doi directori ai Consiliului Județean, dați afară de prefect din CJSU. Noua componență, doar 35 de membri

Zoltan Nemeth, prefectul județului Timiș a anunțat marți, 27 aprilie, schimbări în privința noului format al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș. Cele mai importante modificări sunt prevăzute în componența comitetului: primarul Timișoarei, cei doi subprefecți și doi directori din Consiliul Județean Timiș – de la direcțiile Economică și Edilitară – nu vor mai fi membri cu drept de vot. În schimb, devine membru cu drept de vot directorul Aquatim.

În noul format al CJSU, însă, se vor înființa două noi statute: de consultant și de invitat. În total, vor fi 35 de membri cu drept de vot, 21 de consultanți și o listă cu invitați, variabilă în funcție de ocazie, cu doar două nume care vor fi permanente. Consultanții vor veni cu expertiză, iar printre ei se vor regăsi „retrogradații” subprefecți, rectorii universităților din Timișoara, directorii societăților economice de mare importanță – de exemplu CFR și CFR Marfă – și reprezentanții altor organe de ordine, precum Poliția Transporturilor.

„Fiecare localitate are Comitet Local pentru Situații de Urgență, condus de primar. Am considerat că primarul municipiului Timișoara, dar și alți primari, nu ar trebui să aibă și calitatea de membru cu drept de vot în CLSU. Am verificat, cel puțin din 2015 până în prezent, în toate actualizările, primarul a fost membru cu drept de vot. În continuare, la fel ca și alte persoane, va putea fi invitat. Înțelegem că este vorba despre orașul reședință de județ, dar va fi invitat să participe de fiecare dată când vor fi aspecte care țin de municipiul Timișoara. (…) L-am informat pe domnul primar, a zis că o să ia act de decizia mea, e o chestiune care ține de prefect. Nu are de ce să se supere”, a răspuns prefectul la întrebările jurnaliștilor.

Despre directorii din CJT, Nemeth a spus că instituția este deja reprezentată, Alin Nica fiind în acest moment vicepreședinte al CJSU, după cum prevede legea. Numirea directorului Aquatim în comitet se face pentru că reprezentanții societăților care furnizează gaz și electricitate deja sunt membri. Tot legat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, prefectul a spus că urmează să aibă un nou regulament, care nu face altceva decât să definească rolurile consultanților și invitaților și actualizeze vechiul regulament cu prevederile legale care s-au schimbat de la aprobarea acestuia.

Anunțul lui Nemeth a fost făcut la ora 14.30, cu doar două ore înainte ca CJSU să se întâlnească pentru a actualiza scenariile de restricții pe localități. La această ședința încă se va păstra vechea componență și vechiul regulament.

