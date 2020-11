Fritz suspendă taxa de promovare turistică. Administrația Robu a adunat în 2019 peste două milioane de lei, dar nu a cheltuit nimic pentru promovarea Timișoarei

Noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, după ce a verificat lista de taxe impuse în municipiu, și-a dat seama de mai multe probleme. Una ar fi că, din cauza pandemiei de COVID-19, taxele pentru HoReCa ar trebui reduse, iar altă ar fi mulțimea de taxe „speciale” impuse. Din a doua categorie face parte și „taxa de promovare turistică”. În 2019, de exemplu, spune Fritz, primăria a strâns peste două milioane de lei din această taxă, iar, până acum, în 2020, alți peste 700.000 de lei. Câți din acești bani s-au cheltuit, totuși, pentru promovarea Timișoarei? Niciun leu.

„Am făcut o propunere Consiliului Local, cu care sper să fie de acord. Situația financiară a primăriei, bineînțeles, nu este una foarte bună. Noi lucrăm în același timp, și la propunerea de buget pe anul viitor. În această propunere vom vedea, cu siguranță, o reducere a cheltuielilor de funcționare – sunt prea mari în raport cu cheltuielile de investiții – și, în același timp, să întărim această secțiune de investiții. Timișoara are nevoie de școli, spitale, infrastructura de cultură, mobilitate urbană și așa mai departe. Acolo o să lucrăm și cu fonduri europene, dar cert este că trebuie să reechilibrăm bugetul. Mai puține cheltuieli de funcționare, mai multe cheltuieli de investiții!”, a spus, la modul general Fritz, despre bugetul pe anul viitor, în conferința de presă din 24 noiembrie.

Conștient că taxele sunt o parte importantă din bugetul orașului, Fritz a continuat: „Obiectivele mele au fost două. Pe de o parte, e foarte important ca acolo unde avem probleme acute în economia locală, să intervenim cu anumite facilități. Pe de altă parte, este important să asigurăm ca obiectivele noastre de investiții să funcționeze în continuare. Nu ne putem permite o scădere abruptă, bruscă a veniturilor pentru Timișoara. Linia generală a fost să păstrăm nivelul taxelor și impozitelor acolo unde este, cu o mică ajustare la rata inflației. Încă o dată, impozitele sunt aceleași de anul trecut, dar, în același timp, am încercat foarte punctual să venim în ajutorul, mai ales, al sectorului HoReCa”.

Printre altele, Fritz promite o reducere cu 50% a impozitului pentru clădiri nerezidențiale, măsură, consideră el, necesară pentru afacerile afectate de pandemie. Dacă legal se poate, a mai spus primarul, același lucru se va întâmpla și anul viitor. Până acum, Fritz a propus și suspendarea supraimpozitării în cazul clădirilor istorice degradate, lucru care ar da timp proprietarilor să le restaureze.

Primarul s-a arătat surprins de anumite taxe: „Există peste 50 de taxe speciale, multe cerute de lege, dar tot sunt multe. Am mers prin această listă și am încercat să eliminăm toate taxele care nu sunt necesare, care sunt doar o birocrație în plus. De mai multe ori s-a întâmplat ca ce am încasat cu aceste taxe a fost mai puțin decât munca depusă pentru încasarea taxei depuse. Așa am eliminat 12 taxe speciale din această listă de peste 50, deci am eliminat cam 20% din taxele speciale”.

În mod special, lui Fritz i-a atras atenția taxa pentru promovarea turistică. „Anul acesta, până acum, am încasat 700.000 (din această taxă – n.r.). Aici e o chestie interesantă pe care vreau să o subliniez. Această taxă de promovare turistică trebuie cheltuită pentru promovarea turismului. Nu este în pușculița generală a orașului, ci trebuie cheltuită special pentru acest scop. Eu am văzut că avem în 2019, de exemplu, peste două milioane de lei încasați din această taxă, fără ca acești bani să fi fost cheltuiți pentru promovarea turismului, deci stau acolo în cont. La fel, banii în acest an. Ce vom face este să suspendăm această taxă, iar acești aproape trei milioane de lei o să îi folosim pentru o strategie bună de promovare a Timișoarei, care, la rândul ei, o să aducă mai mulți turiști atunci când am trecut de această pandemie”, a declarat edilul.

Alte noutăți anunțate de Fritz ar fi, de fapt, doar mici schimbări. Prima, impusă de o schimbare legislativă, va face ca, în anumite condiții, în loc de o autorizație de construcție, să trebuiască plătită doar o taxă pentru obținerea acordului de la administratorul drumului. „Nu am introdus ceva noi, doar s-a schimbat cadrul legislativ”, a spus Fritz despre aceasta. Cea de-a doua schimbare ar fi reducere taxei pentru utilizarea spațiului public, la 10 bani/metru pătrat/zi. ”Nu puteam să o eliminăm, așa spune legea. Acesta ar minimumul”, a comentat și despre aceasta.

De fapt, la ședința Consiliului Local de vineri, 27 noiembrie, vor fi votate două proiecte de hotărâre: unul pentru stabilirea generală a taxelor pentru 2021, la care au fost făcute mici modificări față de cele pentru anul curent, și altul pentru facilități la plata impozitelor oferite în contextul pandemiei, în mod special sectorului HoReCa. Ambele, postate de pe 18 noiembrie, se regăsesc la secțiunea Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local de pe site-ul primăriei. (intrați pe primăriatm.ro/ secțiunea administrație/ Consiliul Local/ proiecte de hotărâri; selectați luna noiembrie și anul 2020).

Comentarii

comentarii