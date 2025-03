Fritz TV fură imagini de la videograferi privați, deși Primăria Timișoara are contract de servicii foto-video de 15 mii de euro

Fritz TV fură imagini de la videograferi privați, deși Primăria Timișoara are...

În nenumărate rânduri, atât edilii Timișoarei cât și USR Timiș au folosit fără drept fotografii și secvențe video care aparțin unor persoane private sau unor companii media, fără a cere acordul sau a menționa măcar sursa. Până și atunci când USR era în război cu Alin Nica sau cu Nicolae Robu, furau bucăți de podcast cu diverse declarații ale acestora, fără a cere voie în scris producătorului, așa cum prevede legislația privind drepturile de autor.

Furtul de imagini este cu atât mai greu de înțeles, cât timp foto-videografii useriștilor sunt precum steagurile lui Pristanda, personaj al maestrului Caragiale: unul cu contract la primărie, unul la partid, unul la ONG-uri, unul la Casa de Cultură a municipiului, unul la Centrul de Proiecte. Antamați cu contracte pe câte un an de zile sau doar pentru fiecare eveniment în parte.

Cel mai recent a fost un videoclip distribuit de viceprimarul Ruben Lațcău despre fazele măreței realizări – operațiunea “Împingeți chesonul” de la viitorul Pasaj Solventul, o lucrare cu o întârziere de peste 3 ani. Darius Palade de la frameD Future PRODUCTIONS este un pasionat de foto și video dar este specializat pe imagini aeriene realizate cu drona. Investiții proprii cu care oferă timișorenilor perspective inedite asupra orașului dar și stadiul diverselor lucrări edilitare din oraș, precum și clădiri sau poduri aflate în stare avansată de degradare. Un serviciu de utilitate publică pe care îl face benevol.

Asta în timp ce primăria are un contract valabil pe servicii foto-video, cu un alt entuziast autointitulat profesionist, pe care edilii USR îl folosesc atunci când vor să se laude că cele câteva proiecte în diverse stadii de lucru, moștenite și acestea de la vechea administrație.

Revenind la videoclipul folosit și publicat de vicele Lațcău, aici apar imagini furate de la producătorii independenți de la frameD Future PRODUCTIONS, semn că foto-videograferul nu a prins toate fazele din executarea proiectului Pasajul Solventul, în special partea cu chesonul. În urma analizei imaginilor, a rezultat că cel care produce clipurile pentru administrația Fritz a luat, fără a cere permisiunea și fără a menționa sursa, filmări de la Darius Palade, le-a trecut printr-un filtru de culoare și le-a mărit. Furtul nu a scăpat însă ochiului vigilent al tânărului care este autorul de drept al filmărilor.

“MAI BINE FURĂM DECÂT SĂ PRESTĂM SERVICIILE PLĂTITE DIN BANI PUBLICI!

Aceasta ar fi definiția pentru folosirea imaginilor trunchiate, de pe canalul frameD Future PRODUCTIONS, fără precizarea sursei, integrate într-un video postat de viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, despre Pasajul Solventul, deși există oameni plătiți cu 132.000 lei/an pentru a asigura servicii foto-video despre obiectivele de infrastructură ale orașului.

Le-ar fi ieșit schema cu retușul de culoare și trunchierea cadrului pentru ascunderea siglei canalului, dar i-a dat de gol natura prin poziția umbrei, cât și agitația de pe șantier. Nu se puteau lua două cadre diferite care să arate identice nici măcar la un minut diferență, iar altă dronă nu a fost în zonă în cele 30 de minute cât am stat acolo, cam cu o oră înainte de oficialități.

Mai departe vă lăsăm și pe dumneavoastră să evaluați comparația imaginilor.

Video original https://youtu.be/V2A3ZGYPD3U ”, au scris miercuri, 18 martie 2025, pe Facebook, cei de la frameD Future PRODUCTIONS.

Întrebarea care rămâne este pentru ce mai plătește Primăria Timișoara aproape 15 000 de euro pe an pentru poze și filmulețe de propagandă. În plus, la achiziția prin atribuire directă a serviciilor, așa cum apare ea pe SEAP este cel puțin o ciudățenie: deși achiziția s-a făcut pe 23 octombrie 2023, anunțul de notificare a fost publicat pe platforma electronică de achiziții publice de abia un an mai târziu, pe 29 octombrie 2024. Semn că nici măcar la contracte cu sume mici, cei din administrația USR a Timișoarei nu dau doi bani pe parte de legalitate (SEAP).

