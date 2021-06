Fundația Art Encounters îi invită pe timișoreni, sâmbătă, la finisajul expoziției Simt ceva, nu știu exact ce

Fundația Art Encounters îi invită pe iubitorii de artă din Timișoara, sâmbătă, 5 iunie, între orele 17:00 și 19:00, la finisajul expoziției I feel something, don’t know what [Simt ceva, nu știu exact ce].

Evenimentul este organizat în colaborare cu Zachęta Project Room / Galeria Națională de Artă Zachęta, și curatoriată de Magda Kardasz & Diana Marincu, și face parte din proiectul cultural Arta în Acțiune, co-finanțat de AFCN.

I feel something, don’t know what a adus împreună 6 artiști timișoreni (incluzând un duo artistic) care au produs lucrări noi (Lera Kelemen, Ana Kun, Andreea Medar, Carmen Nicolau, Pusha Petrov & Miki Velciov, Sorina Vazelina) și 6 artiști polonezi (Zofia Gramz, Janusz Łukowicz, Paulina Pankiewicz, Anna Siekierska, Mikołaj Szpaczyński, Marta Węglińska).

“Finisajul va avea loc la sediul Fundației Art Encounters, bv. Take Ionescu, nr. 46C, Timișoara, iar alături de noi vor fi cele două curatoare, precum și o parte dintre artiști. Ulterior, expoziția va fi itinerată la Zachęta Project Room, Varșovia, unde va fi deschisă publicului între 2 iulie și 12 septembrie 2021”, îndeamnă Art Encounters.

Comentarii

comentarii