Fundația Oravitzan a fost lansată, marți, la Timișoara. “Împreună pictăm aceleași lucruri…!”

După trei ani de demersuri, cercetări și analize, Fundația Oravitzan a fost lansată, marți 30 mai, de la ora 17.00, în sala multifuncțională a Consiliului Județean Timiș.

În acest proiect extrem de necesar pentru viața culturală a Timișoarei, un sprijin puternic a venit de la Consiliul Județean Timiș, prin persoana președintelui Alin Nica și a vicepreședintelui, Alexandru Preoteasa. dar și de Claudiu Ilaș, directorul Muzeului Național al Banatului.

În plus, în luna septembrie, va avea loc și un mare vernisaj al expoziției permanente, Silviu Oravitzan.

Prof.univ.dr. Mădălin Bunoiu, prorectorul Universității de Vest Timișoara, președintele Fundației Oravitzan, a explicat motivele înființării acestei structuri.

“Anunțăm lansarea Fundației Oravitzan care se va ocupa cu manifestări culturale. Fundația s-a născut din dorința de a pune în valoare opera unui mare artist.

Principalul obiectiv este de a scoate în evidență spre cunoașterea publicului larg lucrările unui artist care ne definește ca locuitori ai acestei zone, dar și ca popor, artă care se extinde dincolo de un teritoriul regional.

Aspectul educațional este foarte importantă și este un obiectiv al fundației. E vorba de modul în care vom reuși să atragem tinerii înspre zona artistică.

Vom încerca să avem soluții prin care să îi atragem pe cei care nu au posibilități materiale, când un imens talent ar rămâne nedescoperit și neșlefuit.

Ne propunem să fim participanți și în ceea ce privește activitățile instituțiilor care se ocupă cu arta și cultura. Considerăm că în acest moment numărul acestui gen de structuri este încă foarte mic, dar e clar că mai există loc pe scenă pentru înființarea altor centre culturale sau fundații sau asociații cultural artistice”.

Pentru început, va fi organizată o expoziție cu licitație de lucrări de artă ale maestrului Oravitzan, dar și create de alți artiști. Acest eveniment va avea în loc în luna iunie.

Alin Nica, președintele Consiliul Județean Timiș, a explicat ce l-a convins să ofere sprijin pentru înființarea fundației și pentru organizarea expoziției permanente, împreună cu Claudiu Ilaș, directorul Muzeului Banatului.

“Maestrul Oravitzan m-a cucerit de la prima întâlnire și suntem mândri că vom găzdui o expoziție permanentă a maestrului Oravitzan. Înalta lui artă m-a convins si sentimentul pe care l-am trăit în fața operelor maestrului.

A fost un sentiment neobișnuit de pace sufletească și căldură ce răzbătea din aceste opere. M-am gândit atunci pe loc că trebuie să spun “Da!” și am spus “Da!” din tot sufletul.

Mă bucur că domnul director Claudiu Ilaș, directorul Muzeului Banatului, și domnul vicepreședinte al CJT, Alexandru Preoteasa, au identificat spațiul care să corespundă existenței unui astfel de demers – o expoziție permanentă care va fi la Muzeul Banatului Timișoara.

În septembrie, vom avea marea plăcere de a veni să vernisăm expoziția Oravitzan, chiar în anul în care Timișoara poartă numele de Culturală Europeană a Culturii.

Sunt mândru, sunt bucuros, sunt fericit pentru aceste reușite și că sprijinim arta autentică. Astfel, lucrările domnului Silviu Oravitzan vor răspândi această pace tuturor, așa cum am simțit-o și eu, atunci când le-am privit”.

Claudiu Ilaș, managerul Muzeului Național al Banatului, a atras atenția că, într-adevăr, în septembrie va fi organizat un eveniment extraordinar, cum nu s-a mai văzut, prin expoziția permanentă Oravitzan, chiar la Muzeul Banatului.

Prof. Marcel Tolcea a vorbit pe scurt despre simbolurile artei oravitzane.

“Maestrul Oravitzan, după buletin, este de undeva din Caraș Severin, dar pe buletinul de identitate celestă e de pretutindeni, fiindcă simbolurile artei sale vin dintr-o pânză freatică care se extinde spre Asia și Africa, Europa și Americi.

Marii artiști sunt păstori de simboluri. Silviu Oravitzan este un foarte bun gospodar al simbolurilor fundamentale care vin de dinainte de vremuri.

O să vedeți în anumite lucrări ale lui că se naște lumea, începe să se nască lumea. E o izbucnire de bucurie, de lumină, de liniște.

Ce e mai frumos în prezența divinului, decât să ai o izbucnire, o jerbă de bucurie, de lumină, de seninătate. Elementele acestea se descoperă în lucrările maestrului Oravitzan”.

Prof.univ.dr Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest Timișoara, a amintit de premiile și distincțiile primite de pictorul Oravizan.

“Silviu Oravitzan a fost absolvent al Universității de Vest Timișoara și a cutreierat lumea, căutând și găsind recunoașterea internațională în toate marile orașe.

Revenind acasă, oamenii au început să se uite cu alți ochii la el. Universitatea de Vest Timișoara a făcut un gest organic când la Gala premiilor UVT l-a premiat pe maistrul Oravitzan, iar la Gala Excelenței Bănățene, UVT a făcut demersurile pentru că Silviu Oravitzan să primească premiul pe care îl merita.

De puțin timp, și Administrația Prezidențială a României l-a premiat pe marele maestru. Astfel, premiile și recunoașterea națională și locală au început să curgă, iar astăzi suntem în situația de a deschide ușile Fundație Oravitzan la Timișoara”.

ÎPS Ioan, mitropolitul Banatului, a atras atenția despre necesitatea ca fundația să înființeze premii și burse cu numele Oravitzan.

“Înființarea Fundației Oravitzan este un gest de a trece în neuitare pe profesor și pe opera sa care vor rămâne mai departe să bucure spiritul admiratorilor.

Astfel, se va putea institui și un premiu pentru tinerii artiști. Cred că fundația poate crea un asemenea premiu, un ordin, o medalie, o diplomă cu numele Oravitzan care să fie transmisă peste ani.

Dacă vor fi fonduri, este ideal să se înființeze și burse de studii Oravitzan pentru tinerii artiști care vor să creeze și au talent. Fundația va lumina activitatea culturală a Timișoarei…!”

În mesajul său, Silviu Oravitzan a vorbit cu modestie despre simbolurile artei sale pe care le-a descoperit în jurul său, încă din copilărie.

“Sunt copleșit de marea atenție pe care mi-ați acordat-o și de cuvintele frumoase cu care ați vorbit de mine și de arta mea.

Tot ceea ce am făcut și fac se bazează pe datele și simbolurile culese din jurul meu. Tot am spus că m-am născut într-o lume plină de semne. Deasupra mea erau cămpșile țărănești brodate și covoarele țesute în diferite motive, erau și moșii și strămoșii mei.

Ca atare, asta am dus în lume: ce am văzut în jurul meu. Am observat că deschiderea aceasta adună oamenii și am găsit dialogul sincere în cele mai mari orașe, la Marsilia, la New York, la Paris și la Berlin.

Erau căile deschise, iar la capătul lor am ajuns la un dialog foarte viu. Oamenii se pot înțelege. E o apă freatică a unei lumi plină de trăiri.

În fântâna noastră găsim o apă în care oamenii își pun aceleași întrebări și se întristează la fel. Există o lume transcendentă unde contează foarte mult ceea ce se întâmplă aici în jurul nostru, în viața noastră.

În măsurătorile acestea apostolice, există o lume determinantă unde omul are privirea îndreptată spre cer.

Acestea sunt datele pe care le am în mine și acestea v-au adus și pe dumneavoastră aici. Împreună pictăm aceleași lucruri, sculptăm aceleași forme.

Fundația aceasta reprezintă o lume unde vom găsi un consens să clădim un edificiu pe fundația existentă. De aceea se numește fundație! Sunt impresionat de câtă lume a venit astăzi, aici. Vă mulțumesc tuturor…!”.

