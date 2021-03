Fundația Pentru Voi Timișoara a marcat Ziua Mondială a Persoanelor cu sindrom Down pe zoom, cu 50 de invitați

Fundația Pentru Voi Timișoara a marcat Ziua Mondială a Persoanelor cu sindrom Down online, pe zoom, la care au participat 50 de beneficiari, angajați și prieteni ai fundației.

”Am povestit, ne-am bucurat să ne revedem, să ne împărtășim experiențe și temeri adunate în anul care ne-a ținut mai mult sau mai puțin izolați.

Ne-a fost dor unii de alții și cel mai tare și mai tare ne-au lipsit….. îmbrățișările! Îmbrățișările pe care beneficiarii noștri le dăruiau cu atâta onestitate, generozitate și bucurie sinceră în fiecare dimineață și care fac din Pentru Voi un loc de muncă cu totul și cu totul special!”, spune Laila Onu, directoarea Fundației Pentru Voi.

Au fost prezenți online Maria Mădălina Turza, consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru, și Dominic Fritz, primarul Timișoarei și Dan Diaconu, șeful grupului liberal din Consiliul Local Timișoara, dar și reprezentanții din boardul fundației Aurelia Testa Lili Bogo, Marius Popa și Dan Costineanu.

”Am vorbit despre noutățile legislative din acest an, despre acreditarea Unitatea Protejată Pentru Voi, despre angajarea în muncă a persoanelor cu sindrom Down, ne-am emoționat vizionand videoclipul lui Sting #hiringchain. Am păstrat un moment de reculegere pentru dragă noastră Dia, pe care ne-a răpit-o Covidul și care va rămâne mereu în amintirea noastră”, a mai spus Laila.

