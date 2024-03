Fundația Regală Margareta a României ajunge cu programul ”Generații” la Buziaș

Programul național Generații susținut de Fundația Regală Margareta a României continuă în anul 2024 în cadrul a 5 centre sociale din localitățile Bonțida, Blaj, Buziaș (Timiș), Dezmir și București, cu sprijinul Fundației Bosch România.

Centrele Generații vor primi granturi pentru a-și dezvolta portofoliul de activități educaționale și vor beneficia de training și mentorat pentru a începe atragerea de resurse locale. Pentru al treilea an consecutiv, seniorii sunt invitați să se alăture centrelor sociale de tip școală după școală, pentru a oferi sprijin la teme sau a se implica în activități educaționale organizate pentru copiii din comunitate.

Proiectul Generații în centrele sociale din Bonțida, Blaj, Buziaș, Dezmir și București

Cinci (5) organizații, care acționează în sprijinul copiilor din medii defavorizate în cinci comunități diferite, vor beneficia de resurse și cunoștințe pentru a implementa educația intergenerațională în cadrul centrelor sociale. Centrele Generații creează un spațiu în care copiii și seniorii au oportunitatea să colaboreze și să devină o resursă unii pentru ceilalți, îmbunătățindu-și astfel calitatea vieții și a relațiilor. Valorificând experiența, profesia, talentul și timpul personal, 40 de seniori vor fi cooptați ca voluntari, pentru a se implica în activități educaționale, vocaționale sau de socializare, în sprijinul a 150 de copii din medii defavorizate.

Centrele Generații aduc o nouă categorie de personal în centrele sociale pentru sprijinirea educației non-formale; prin voluntarii seniori, creează un portofoliu bogat de activități pentru dezvoltarea vocațională și personală a copiilor și declanșează o schimbare a modului de gândire la nivel de comunitate în ceea ce privește potențialul vârstnicilor și rolul centrelor sociale ca actori sociali ce au o contribuție valoroasă în comunitate.

Pentru ca serviciile acestor centre să fie mai accesibile și vizibile în rândul categoriilor interesate, dar și mai bine susținute de întreaga comunitate, personalul centrelor va fi implicat într-un proces de training și mentorat prin care să își construiască abilitățile necesare în scopul de a mobiliza oameni și resurse locale.

Cele 5 organizații ale proiectului Generații, susținute de Fundația Bosch România, sunt:

Buziaș, județul Timiș – Asociația Stern der Hoffnung Rumanien, Centrul de Zi Stern der Hoffnung

Bonțida, județul Cluj – Fundația Creștină Diakonia, Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate

Blaj, județul Alba – Asociația Caritas Mitropolitan Greco-catolic Blaj, Centrul de zi pentru copii

Dezmir, judeșul Cluj – Asociația Something New, Centrul de zi Something New

București, sector 2 – Fundația Sfântul Dimitrie, Centrul pentru Educație şi Sprijin Comunitar

La Centrele Generații, copiii din familiile dezavantajate beneficiază de sprijin pentru școală, o masă caldă, consiliere socială și psihologică, dar și de posibilitatea de a-și descoperi propriile talente, de a-și dezvolta propriile abilități, sprijiniți de mentorii lor și chiar de a se bucura de bunici iubitori sau de a-și face prieteni mai înțelepți. La rândul lor, persoanele vârstnice au oportunitatea de a-și asuma un rol nou după pensionare, de a avea un impact, de a aduce valoare în comunitate, de a evita singurătatea, de a socializa cu generațiile mai tinere, de a se redescoperi într-o nouă etapă a vieții lor.

Seniorii interesați să se înscrie ca voluntari pentru a oferi ajutor la teme sau ateliere vocaționale în cadrul Centrelor Generații din Bonțida, Blaj, Buziaș, Dezmir și București pot aplica direct pe website-ul www.intergenerational.ro sau pot obține informații mai detaliate apelând gratuit numărul 0800.460.001 – Telefon Vârstnicului.

Seniorii care doresc să devină voluntari e nevoie să aibă o atitudine pozitivă, disponibilitatea de a lucra cu copiii și de a transmite din experiența sau abilitățile lor, implicându-se fie în pregătire individuală pentru diverse materii școlare, fie în organizarea unor cluburi și ateliere educative sau vocaționale, ce se desfășoară în cadrul centrelor.

Programul național Generații a fost premiat la categoria Comunitate și Implicare Socială în cadrul evenimentului Gala Națională a Binelui, organizată de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, în februarie 2024.

Fundația Regală Margareta a României este una din organizațiile neguvernamentale de elită din România, care contribuie la dezvoltarea societății civile prin programe sociale și educaționale. Cu o activitate de 34 de ani, Fundația sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. Mai multe detalii despre programele Fundației și poveștile intergeneraționale sunt disponibile pe www.frmr.ro și www.intergenerational.ro.

Comentarii

comentarii