Fusarium graminearum – spaima fermierilor din Timiș

Foto dr. ing. Otilia Cotuna, șefa Biroului de Protecția Plantelor din cadrul SCDA Lovrin Timiș

Unul dintre cei mai distrugători patogeni pentru cultură de grâu este Fusarium graminearum, care produce albirea și înroșirea spicelor. De fapt, acesta este considerat a fi cel mai periculos, fiindcă deteriorează foarte mult calitatea grâului, dar și a altor cereale, dacă există un an favorabil fuzariozelor, așa cum a fost în 2019, în Timiș, când a plouat continuu, toată luna mai și cantități foarte mari de grâu au fost compromise.

Pericol absolut pentru om

Dr. ing. Otilia Cotuna, șefa Biroului de Protecția Plantelor din cadrul Stațiunii de Cercetare și Dezvoltarea Agriculturii Lovrin Timiș, atrage atenția că fuzarium poate atacă și la începutul primăverilor umede, când putem vedea rădăcinile brunificate și pete brune la baza plantei, de multe ori însoțite și de micelii de culoare albă și roze specifice fungului fuzarium. Cel mai grav atac pe care fermierii cu siguranță că îl cunosc foarte bine este cel de albire a spicelor în proporție de 30 -50% sau chiar de 100%. Pentru că situația să fie și mai dramatică, în aceste infecții, sunt implicate mai multe specii de fuzarium de aici dificultatea de combatere. Pentru România, Fusarium graminearum produce micotoxine deosebit de periculoase pentru sănătatea omului și a animalor. Perioada de infecții începe de la răsăritul plantei până la sfârșitul perioadei de vegetație, dacă semințele au fost bolnave, dar marea majoritate a acestora conțîn micelii de fuzarium. “În analizele mele, întotdeauna am depistat micelii și de la interiorul seminței, dar și de la exterior. Tinerele plăntuțe apărute în toamnă pot muri, dacă sunt îndeplinite condiții de infecții și atunci vor apărea goluri în cultură și niciun fermier nu își dorește asta”, spune dr. ing. Cotuna. În funcție de cât de mare e infecția, se pot vedea micelii de culoare roz sau somonii în funcție de specia de fuzarium care a acționat. Dacă fungul produce infecții în timpul infloritului, dacă ajunge la cariopse și pătrunde în interior, acestea vor deveni șistave, iar masă bobului de grâu va fi mică, producția va fi scăzută și va fi încărcată de micotoxine pe care periculosul patogen le produce. Se recunosc foarte ușor semințele fuzariate deoarece au culoare albicioasă și adesea au pete de culoare roze.

Tratamente, măsuri

Toate fuzariozele sunt saprofite și oportuniste. Dacă nu au condiții, stau liniștite în sol fără se se dezvolte și să producă infecții. Dacă au condiții climatice, trec de la viața latentă la cea activă și atacă devastator plantă care este în apropriere. Una dintre condițiile de dezvoltare este umiditatea mai mare de 90% și prezența ploilor. “Dacă vom corobora această situație cu ceea ce a fost, în 2019, în Timiș, vom vedea că atunci a fost o epidemie extraordinară de fuzarium în luna mai, chiar când grâul a înflorit și a plouat în fiecare zi. Numai opt zile nu a plouat, în acea luna. A fost o umiditate cuprinsă între 70% și 100%”, amintește șefa de lucrări, Otilia Cotuna. De asemenea, o altă condiție a dezvoltării patogenului este vremea umedă înainte și în timpul înfloritului. Această este un factor de mare risc și are un interval de temperatură de 15 -30 de grade Celsius cu un optim de 25 grade și umiditate continuă. Simptomele apar în timp scurt, de 2 – 4 zile, așa cum a fost în 2019, când culturile au fost pline de micotoxine și mari cantități de grâu au fost declasificate. Întrebarea care se ridică este: “Poate fermierul să lupte împotriva fuzariozei?” Dr. ing. Cotuna a răspuns astfel: “Măsurile profilactice ne ajută într-un fel, dar vreau să atrag atenția că aproape că nu îl interesează pe acest patogen ceea ce face fermierul și cu ce îl atacă pentru a-l distruge. Dacă patogenul are condiții climatice, putem să facem ce vrem noi din punct de vedere profilactic. Totuși, Otilia Cotuna vrea să atragă atenția că sunt utile unele măsuri, care pot fi luate. Agricultorul trebuie să cultive soiuri adaptate climei locale. Ar fi o metodă bună pentru a ține deoparte fuzarioza. Soiuri rezistente din păcate nu există, dar se pot utiliza cele tolerante care să aibă nivele de rezistență diferite și să nu permită patogenului să înainteze în spic și să infecteze. În plus, controlul dăunătorilor este foarte important, fiindcă pe rănile produse de aceștia se poate instala foarte ușor o infecție de fuzarium. E utilă și rototația culturilor, dar și recoltarea la timp care să nu predispună cultură la perioade ploioase. Cu toate acestea, măsurile profilactice nu ne feresc de fuzarium când acesta are condițiile climatice de aceea este și foarte greu de combătut și ținut sub control. Este bine de știut că, dacă se intervine la momentul optim, se poate ține sub control patogenul pentru că infecțiile să nu fie așa devastatoare. În vegetație, se recomandă două tratamente chimice: unul la începutul înspicării și altul la sfârșitul înfloritului. Specialiștii mai susțîn că tratamentul chimic are eficiența cea mai mare atunci când grâul nu este înflorit, apoi în intervalul 63 -65, adică atunci când a început înfloritul. Alt tratament care se recomandă este la sfârșitul înfloritului pe care mulți specialiști nu îl recomandă, fiindcă se consideră că este prea târziu, dar dacă situația o impune, ploile sunt dese și umiditatea mare, se poate interveni și cu acest tratament pentru a se evita riscul de infecții secundare. Dacă plouă continuu, așa cum a fost în 2019, în Timiș, fermierul nu mai are ce să facă. Nu mai poate să între în câmp. De aceea dezastrul a fost total în unele zone, mai ales că nu s-a dat acceptul nici la utilizarea aviației utilitare pentru aplicarea tratamentului în agricultură.

Comentarii

comentarii