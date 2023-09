Future’s Past: Expoziția fascinantă a celebrului Sven Marquardt, la Lights ON în...

Timișoara va fi gazda unei expoziții cu totul speciale, semnată de Sven Marquardt, devenit celebru pentru fotografiile și instalațiile artistice care explorează conceptele de identitate, societate, dar și pentru rolul său de bouncer al renumitului și selectivului club de muzică techno – Berghain – din Berlin. Expoziția din Timișoara este o călătorie vizuală captivantă în trecut și prezent și, totodată, promite să fie un moment de referință al festivalului Lights ON România, oferind o combinație captivantă de imagini și peisaje sonore. Expoziția va fi deschisă între 1 și 12 octombrie.

Sven Marquardt este o figură iconică în lumea vieții de noapte din Berlin și un renumit bouncer al celebrului club Berghain. Cu fața acoperită de tatuaje și piercing-uri, Marquardt este cunoscut pentru selectivitatea sa riguroasă în a permite accesul în club, dar și pentru talentul său în domeniul fotografiei și artei vizuale. Cu origini în estul Berlinului, trecutul său în Germania de Est adaugă o dimensiune distinctă și influențe artistice profunde în cariera sa eclectică.

Contraste puternice, emoții pe măsură în arta lui Marquardt

Fotografiile alb-negru din seria EastSIDE a lui Marquardt, cunoscute pentru contrastul profund dintre lumină și umbră, prind viață sub îndrumarea vizuală expertă a lui Jonas Meyer. Utilizarea intenționată a efectelor puternice de lumină-întuneric subliniază talentul artistic al lui Marquardt și pune în evidență individualitatea corpurilor, posturilor și fețelor din fotografiile sale.

Una dintre caracteristicile definitorii ale operei lui Marquardt este selecția meticuloasă a subiecților săi, care provin în principal din cercul său de prieteni, fiind, majoritatea colegi și cunoștințe.

De-a lungul întregii sale cariere, Marquardt s-a simțit atras de indivizii care ies în evidență și sunt în afara normelor sociale, fie în subteranele artistice ale Berlinului de Est din anii ’80 – unde și-a început cariera – fie în Berlinul reunificat începând cu anul 2000. Subiecții săi emană, de fiecare dată, încredere în sine și exprimă esența libertății, chiar și în fața adversității.

Future’s Past de la Timișoara are loc la Flora / The Lighthouse, în locul cunoscutului restaurant timișorean Flora – un spațiu reinventat, reînviat, cu un impact cultural semnificativ pentru Timișoara. The Lighthouse servește ca fundal perfect pentru expoziția “Future’s Past”, cu atmosfera sa abandonată și uniformă subliniind explorarea trecutului și prezentului. În cadrul festivalului de night-art, protagoniștii nocturni ai lui Marquardt ies în evidență, creând o conexiune perfectă între momentul prezent și trecut.

Cine este Sven Marquardt?

Lucrările fotografice ale lui Sven Marquardt au făcut senzație în numeroase expoziții la nivel mondial, începând cu anul 2015, lăsând o amprentă indelebilă în orașe precum Berlin, Belgrad, Sydney și New York City. Operele sale au fost cerute de instituții prestigioase, precum Goethe Institut din Germania, cu multiple rezidențe artistice în mai multe țări.

Viziunea sa creativă s-a extins și asupra colaborărilor cu reviste precum Interview, Sang Bleu și L’Uomo Vogue, precum și cu branduri de modă de renume, cum ar fi Hugo BOSS, Levi’s, ITEM m6, Baldessarini, Liebeskind și G-Star.

Mai mult, Marquardt este lector la Școala de Fotografie Ostkreuz din 2015 și a fost și unul dintre lectorii invitați la Polimoda, Institutul Internațional de Design și Marketing de Mod din Florența, în anul 2019.

Vernisajul expoziției Future’s Past are loc pe 1 octombrie, de la ora 22:00, iar expoziția va fi deschisă pentru public până pe 12 octombrie. Future’s Past reprezintă o oportunitate de a fi martorii fuziunii dintre artă, cultură și istorie prin ochii unui artist cu adevărat remarcabil, într-un loc emblematic din Timișoara. Mai multe detalii se află și aici: https://lightsonromania.com/expozitia-foto-futures-past-semnata-de-sven-marquardt-la-the-lighthouse/

Lights ON – The Night-Art Festival, începe pe 29 septembrie, la Timișoara și promite să transforme orașul într-unul feeric, care scoate cultura în stradă la ceas de seară. Mai multe detalii despre evenimentele din cadrul festivalului găsești aici: www.night-art.ro.

