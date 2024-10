GAL Freidorf Timișoara va investi 5,6 milioane de euro pentru incluziunea grupurilor marginalizate din cartier

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Freidorf” anunță începerea proiectului „Sprijin pentru funcționarea Grupului de Acțiune Locală Freidorf”, în valoare de 4.173.360,30 lei valoare nerambursabilă 4.168.020,30 lei finanțat prin Programul „Incluziune și Demnitate Socială”.

Obiectivul general este implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf prin implicarea comunității în cadrul mecanismului DLRC, prin consolidarea parteneriatului public – privat – societate civilă a GAL Freidorf, dezvoltarea sustenabilă și pe termen lung a zonelor marginalizate ale GAL Freidorf prin intermediul intervențiilor sale, respectiv reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Valoarea Strategiei de Dezvoltare Locală este de 5.600.000 euro și va fi implementată în perioada octombrie 2024 – noiembrie 2029.

Intervențiile ce vor putea fi finanțate prin strategie pot viza:

Infrastructură educațională (construcție, modernizare, dotare infrastructură educațională) – Grupul își propune dezvoltarea infrastructurii educaționale existente prin modernizarea sau construirea de noi facilități pentru unitățile de învățământ, pentru un grup țintă format din 75 de elevi, inclusiv romi, în risc de sărăcie și excluziune socială, care au domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL;

Servicii educaționale de tip after school, masă caldă și activități extrașcolare – Grupul își propune dezvoltarea de programe educaționale de tipul after school, complementar cu masa caldă precum și crearea unui set de activități extrașcolare pentru elevii din unitățile de învățământ, pentru un grup țintă format din 440 de copii cu vârsta sub 18 ani, inclusiv romi, persoane defavorizate, în risc de sărăcie și excluziune socială;

Servicii integrate sociale de sănătate, educație și ocupare prin finanțarea de proiecte care își propun dezvoltarea de servicii sociale, educație și angajare pentru persoanele vulnerabile prin campanii de informare, consiliere profesională și servicii de formare pentru tinerii romi, pentru un grup țintă format din 231 de persoane, minorități, în risc de sărăcie și excluziune socială;

Servicii sociale și asistență medicală pentru persoane vulnerabile prin dezvoltarea de servicii sociale și asistență medicală pentru persoanele vulnerabile, copii și vârstnici, complementar cu o masă caldă, pentru un grup țintă format din 60 copii cu vârsta sub 18 ani și 202 vârstnici aflați în risc de sărăcie și excluziune socială;

Activități de dezvoltare și întărire a comunității și studii de referință prin finanțarea de activități de dezvoltare a relațiilor și întărire comunității cu rol de a îmbunătății imaginea publică prin activități de implicare a întregii comunități, pentru un grup țintă format din 150 de persoane, beneficiari ai măsurilor anterioare, în risc de sărăcie și excluziune socială, cu participarea comunității majoritare.

Proiectul este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială din Fondul Social European+, Prioritatea P1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și are ca obiectiv specific lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientate către persoane, inclusiv asistență medicală, modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate, îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung.

Comentarii

comentarii