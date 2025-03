Gala aniversară la Opera Națională Română din Timișoara: 105 ani de la nașterea maestrului László Rooth

Opera Națională Română din Timișoara organizează vineri, 21 martie 2025, ora 19:00, o gală extraordinară dedicată compozitorului și dirijorului László Rooth, figură emblematică a scenei muzicale și membru fondator al instituției. Evenimentul marchează 105 ani de la nașterea maestrului, omagiindu-i moștenirea artistică printr-un spectacol de excepție.

Un regal muzical cu artiști de renume

Seara festivă va aduce pe scenă nume consacrate ale Operei timișorene, printre care sopranele Narcisa Brumar, Lăcrimioara Cristescu, Mihaela Marcu, Diana Chirilă, mezzosoprana Gabriella Varvari, tenorii Cristian Bălășescu, Cosmin Ifrim și Bogdan Zahariea, baritonul Cristian Rudic și basul Octavian Vlaicu. Aceștia vor interpreta lucrări selectate din repertoriul clasic, într-un omagiu dedicat lui László Rooth.

La pupitrul dirijoral se va afla Nir Brand, invitat special din Israel, iar concertmaestrul Ovidiu Rusu va oferi momente solistice emoționante în a doua parte a galei.

O seară de neuitat, între clasic și contemporan

Programul serii include aranjamente muzicale semnate de László Rooth, inspirate din teme celebre precum Falling in Love with You, Once Upon a Time in the West și Somewhere Over the Rainbow. De asemenea, publicul va putea savura duete și momente vocal-simfonice din capodoperele lui Wolfgang Amadeus Mozart și Giuseppe Verdi.

Gala aniversară se anunță a fi un eveniment de excepție, care aduce un omagiu unui titan al scenei muzicale românești și internaționale.

