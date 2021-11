Gala Blues-Jazz KAMO, ediţia XXX, două zile la Filarmonica Banatului Timișoara

Filarmonica de Stat ”Banatul”, Consiliul Județean Timiș și Consiliul Local Timișoara organizează Gala Blues-Jazz KAMO 2021, ediţia XXX, după pauza impusă de pandemia COVID, anul trecutâ.

”Gala Blues-Jazz KAMO” se va desfășura în acest an, sărbătorind 30 de ani de la prima ediție, sub formă fizică, în perioada 10-11 noiembrie 2021, la ”Sala Capitol” a Filarmonicii de Stat ”Banatul” din Timișoara, începând cu ora 18:00.

PROGRAM:

10.11.2011

KITCHEN METAPHISICS (România)

BEGA BLUES BAND (România)

ZSOLT BENDE TRIO (Ungaria)

11.11.2011

JAMES KITCHMAN – FIRST DAY (Anglia/România)

SORIN ZLAT TRIO (România)

LESLIE WOLF and THE GROOVEMAKERS (România)

Director artistic: Johnny Bota. Prezentator: Florian Lungu. Design grafic: Mircea Bunea. Biletele se vor procura de la casieria Filarmonicii.

Accesul la concert va fi permis până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, doar persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 sau care au trecut prin boală, în baza certificatului verde și cu purtarea măștii de protecție.

