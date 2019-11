Gala Excelenței Bănățene 2019 – dedicată Revoluției Române declanșate la Timișoara în 1989

Anul 2019 este un an special, când are loc comemorarea a 30 de ani de la Revoluția Română 1989-2019 declanșată la Timișoara. Dr. Adrian Bădescu, din cadrul comitetului de organizare, a explicat că acesta e motivul pentru care s-a dorit ca ediției din acest an a Galei Excelenței Bănățene să i se ofere un caracter special și solemn, fiind organizată în ajunul zilei Revoluției de la Timișoara și a libertății Timișoarei și a României.

Este vorba de ziua de 14 decembrie, de la ora 18.30, ultima sâmbătă înainte de data comemorării declanșării Revoluției Române de la Timișoara, în clădirea cea mai reprezentativă a orașului: Teatrul Național – Opera Română și păstrând caracterul de gală, pe modelul premiilor Nobel: Gală. Concert. Dineu.



Momentele evenimentului: gala, candidații, laureații

Obiectivul principal al Galei Excelenței Bănățene 2019 este de a evidenția și recunoaște personalitățile Timișoarei și Banatului, cu cele mai evidente și valoroase realizări în domeniile lor de activitate (realizări fie ale ultimului an, fie ale întregii cariere).

Personalități marcante ale Timișoarei, precum Ioan Păun Otiman, Marghit Șerban, Simona Amânar Tabăra, Adriana Babeti, Coleta de Sabata, Simona Neumann, Puiu Ilieșu, Laila Onu, Ada Hausvater, Voicu Dumitraș, Mitropolia Banatului etc au fost printre laureații din anii precedenți ai Galei Excelenței Bănățene.

Gala Excelenței Bănățene este un podium al premierii rezultatelor excepționale obținute și nu o rampă de lansare. Trebuie să ne reamintim permanent acest lucru când ne hotărâm să facem sau să susținem propuneri.

Candidații

În acest an s-au standardizat, și mai mult, criteriile de acces ale candidaților înscriși printre finaliștii la Gala Excelenței. Orice persoană sau organizație, cu recunoaștere și reputație, poate face propuneri de candidați.

Deciziile finale asupra alegerii laureaților vor aparține însă comisiilor universitare – academice.



Spectacolul de gală

Programul artistic este organizat de către Hellen Ganser, din cadrul Operei Române Timișoara, cu suportul Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara

Organizatorii

Gala Excelenței Bănățene este organizată de către Consiliul pentru Excelență Timișoara, format din Academia Română filiala Timiș, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, cu implicarea și susținerea Marii Loje Naționale din România.



”Gala Excelenței Bănățene fiind un eveniment extrem de important al Timișoarei, în an comemorativ, suntem onorați de a avea confirmarea participării din partea unor personalități marcante ale Timișoarei, Banatului și României: membri ai corpului diplomatic, ambasadori, personalități din zona academică, culturalî, socialî și de business.

Avem privilegiul de a avea ca invitat special pe E.S. Marele Maestru al Marii Loji Naționale din Romania, prof.univ.dr. Radu Bălănescu, alături de membrii Marelui Consiliu”, a explicat dr. Bădescu.

Gala Excelenței Bănățene este un eveniment public. Orice organizație și orice membru al comunității poate participa la eveniment, prin achiziționarea de bilete sau participarea ca partener, sponsor sau susținător.

Rezervarea locurilor se face în ordinea efectuării rezervării și a plății, pe criteriul primului venit, primul servit. Numele tuturor participanților la eveniment (an comemorativ, 2019), vor fi înscrise în CARTA RECOGNITA.



Valoarea unui bilet: 250 lei (sală și balcon 2); lojele și avanlojele (balcon1) sunt rezervate partenerilor/sponsorilor.



Modul de efectuare al plății. Plata se poate face prin contract de sponsorizare, prin virament direct în contul Asociației Timisensis, iar biletele, cu locurile aferente, le veți primi pe email, în format electronic.



Confirmarea participării. Apreciem dacă ne sprijiniți, prin confirmări ferme, cu privire la rezervarea (și plata) biletelor la eveniment până la dată de 7 decembrie. Rezervarea biletelor se poate face direct la Cristian Casapu și Anton Iuhasz, pe email: galaexcelenteibanatene@gmail.com. Vi se va răspunde în maximum 48 de ore.







SPONSORI . 2019

Categoria ”PRIM AMBASADOR AL EXCELENTEI” (categoria 10.000-25.000 eur)

Categoria ”AMBASADORI AI EXCELENTEI” (categoria 3.000 eur – cu taxe si costuri adiacente, impreuna cu premiile sustinute direct – mai pot apare mici modificari)



Categoria ”DREPT SUSTINATOR AL EXCELENTEI – platinum” (categoria 2.000 eur) – o lojă inclusă (6 locuri)

Categoria ”DREPT SUSTINATOR AL EXCELENTEI – gold” (categoria 1.000 eur) – 4 locuri incluse, balcon 1

Categoria ”DREPT SUSTINATOR AL EXCELENTEI – silver” (categoria 500 eur) – 2 locuri incluse, balcon 2



CATEGORIA ”PARTENERI MEDIA”

Categoria ”PARTENER MEDIA – platinum”

Categoria ”PARTENER MEDIA – gold”

Categoria ”PARTENER MEDIA – silver”



Comitetul de organizare 2019

Anton Iuhasz, prof. univ. dr. Mădălin Bunoiu, Darius Jumanca, Adrian Bădescu, Cristian Casapu, Alexandru Jădăneanț, Călin Ionescu, Horea Visoiu, Bogdan Aungurence, prof.univ.dr Marian Mocan, Romulus Popescu, Cosmin Dinulescu etc. Cu suportul și implicarea deosebită a prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT.

