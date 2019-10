Gala Excelenței în Afaceri a CCIA Timișoara – sub semnul internaționalizării

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a organizat, vineri 25 octombrie 2019, de la ora 19.00, la Centrul Regional de Afaceri, cea de-a 26-a ediție a Galei Excelenței în Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș, pe 2018, eveniment devenit unul de referință în vestul țării, cartea de vizită a succesului și performanței în afaceri.

La eveniment au participat peste 800 de invitați – reprezentanţi ai mediului de afaceri, înalți oficiali ai administrației publice centrale, regionale și locale,

diplomați, magistrați, reprezentanți de marcă ai mediului academic, ai asociaţiilor de afaceri și camerelor de comerț din țară și străinătate, colaboratori și parteneri ai CCIA Timiş.

Invitați speciali au fost ÎPSS Ioan, mitropolitul Banatului, președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, dar și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Ultimii trei au fost cei care au oferit premiilor reprezentanților firmelor câștigătoare.

Un gest impresionat a fost făcut de ÎPSS Ioan, așa cum procedează adesea. Aflat pe scenă între Călin Dobra, președintele PSD Timiș, și Nicolae Robu, președintele PNL Timiș, el i-a îndemnat să își strângă mâinile în semn de pace și bună înțelegere în județul Timiș și în Timișoara.

De asemenea, ÎPSS Ioan a primit în dar de la Florica Chirița, președintele executiv al CCIA Timișoara, o icoană cu o cruce mare în centru de culoare albă, pe un fond verde, tot un simbol al păcii.

Cu acest prilej, Florica Chirița a avut următorul mesaj: ”Astăzi, noi îi sărbătorim pe cei mai buni dintre cei buni, de pe locurile 1 -3. Totodată, 212 firme care s-au clasificat pe unul din primele trei locuri în top în ultimii șapte ani au primit Trofeul de Excelenţă.

Și în acest an am organizat acest eveniment sub semnul internaționalizării în scopul promovării produselor autohtone intra și extracomunitare, atragerea investițiilor străine și extinderea relațiilor economice.

Spun acest lucru, fiindcă încă de la începutul anului 2019, scopul principal al CCIAT a fost internaționalizarea. Am plecat din luna ianuarie în misiuni economice și în parteneriate de afaceri, la expoziții internaționale, ne-am deplasat cu firme sau fără în multe țări: Germania, Austria, Ungaria, Serbia, SUA, Cehia, Rusia, Grecia, Italia și Spania.

Ne-am deplasat în aceste țări să internaționalizăm afacerile din Timișoara și să deschidem afaceri în aceste țări și să atragem firmele din acele zone în Timiș”, a spus Florica Chiriță.

Topul judeţean a fost structurat pe 7 domenii de activitate (Cercetare-Dezvoltare și High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură, Pescuit; Construcții; Servicii; Comerț; Turism), 251 grupe (conform codului CAEN) și 5 clase de mărime.

Clasamentul a fost organizat pe baza unei metodologii unice și unitare la nivel național, iar pentru anul 2018 a reunit 10.232 firme care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, dintr-un număr de 31.118 care au depus bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar trecut.

Dintre acestea, au fost evidenţiate 1.814 firme care au reuşit să se claseze pe locurile I, II şi III.

Condițiile de eligibilitate au fost stabilite conform legii. În top au fost admise entitățile care sunt comercianți și îndeplinesc simultan câteva condiții cu privire la datele de bilanț: profit din exploatare pozitivă și cifră de afaceri de minim 100.000 de lei în cazul microîntreprinderilor și minim 250.000 de lei, în cazul celorlalte entități. Totodată, firmele a căror perseverenţă le-au oferit clasificarea pe unul din primele trei locuri în Top în ultimii șapte ani sunt distinse cu Trofeul de Excelenţă.

