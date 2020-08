Gărâna Jazz Festival 2020, la start. Programul complet și condițiile de desfășurare

Gărâna Jazz Festival 2020 se pregătește să dea startul celei de-a XXIV-a ediții, joi 6 august, începând cu ora 18:00. Va fi o ediție neobișnuită, pe de o parte datorită condițiilor de desfășurare restrictive și numărului limitat de spectatori, pe de altă parte pentru că mulți muzicieni vor cânta după o pauză de câteva luni bune. Ceea ce rămâne este calitatea proiectelor muzicale propuse de organizatori. La Gărâna Jazz Festival 2020, scena din Poiana Lupului va găzdui muzicieni din Germania, Polonia, Austria, Marea Britanie, Cehia, Norvegia, Israel, Serbia, România, muzicieni reprezentativi ai jazzului european și mondial. Fiecare seară de festival va fi gazda unei formații românești: @Balkanamera Jazz Q, Emy Drăgoi Group, Marius Pop Band, VanDerCris (lider – Horea Crișovan). Cei care vor participa vor putea lua pulsul jazzului românesc actual delectându-se cu noi creații, întâlniri în premieră, sesiuni de improvizații inedite, fusion jazz, jazz balcanic, jazz-rock, standarde jazz. Din Serbia, în prima zi de festival, va urca pe scenă Fish in Oil. Înființată în 1993, în Belgrad, trupa este condusă de chitaristul Bratislav Radovanović, creator al unei muzici instrumentale originale, colorată cu un pic de blues și rock and roll, cu teme preluate din folk, punctată deseori de improvizații free-jazz. Tot joi, jazzul polonez trimite în Poiana Lupului cel mai tânăr și talentat ambasador al său, pe pianista Kasia Pietrzko Music. Kasia Pietrzk Trio ne va prezenta noul album, lansat în iunie 2020 – “Ephemeral Pleasures”. Kasia Pietrzko este o pianistă și compozitoare poloneză care a debutat, în 2017, cu albumul „Forthright Stories”, făcând senzație printre critici și melomani. Muzicieni distinși ai jazzului polonez au remarcat la Kasia Pietrzko instinctul de improvizator, imaginația armonică și creativitatea. A colaborat cu Tomasz Stańko, The Tony Williams Tribute, Adam Larson, Troy Roberts, Henryk Miśkiewicz, Mateusz Smoczyński, Eric Allen, Adam Bałdych. A concertat împreună cu trioul său la numeroase festivaluri internaționale. Cea de-a doua zi a festivalului, vineri, 7 august, găzduiește trioul pianistului austriac David Helbock. Premiat în Austria cu „Outstanding Artist Award“, David Helbock și-a pus deja amprenta valorică asupra jazzului contemporan. Muzica sa este lirică, provocatoare și surprinzătoare în egală măsură, reflectând personalitatea muzicală a pianistului. A lansat peste 20 de albume, multe dintre ele la ECM Records și ACT Music. Una dintre cele mai apreciate trupe belgrădene, Naked, va concerta vineri. Naked are peste 600 de concerte în ultimul deceniu, zeci de videoclipuri oficiale și numeroase spectacole TV și live, fiind capabili să producă o petrecere cu “cifră octanică” mare, cu atitudine și stil. Muzicienii sunt obișnuiți să poarte publicul de la nebunia heavy funkului, prin experimente jazz și aventuri dub-psihedelice, până la minunate călătorii sonore pe acorduri de vioară, incursiuni profunde de clarinet și sonorități grave de saxofon. Sâmbătă, 8 august, muzicienii germani Edgar Knecht (pian) și Frederik Köster (trompetă, fligorn) vor prezenta un program bazat pe compozițiile recentului album lansat împreună, „Personal Seasons” (2019, Ozella), ultima parte a unei trilogii dedicate cântecelor populare germane. Calitatea indiscutabilă a acestui album se datorează trompetistului Frederik Köster, deținătorul a două premii ECHO Jazz (cel mai prestigios premiu muzical al Germaniei). Despre pianistul Edgar Knecht, un critic muzical spunea: “Jazzul n-a mai fost de multă vreme atât de original și reconfortant”. Într-adevăr, muzica pe care o creează pianistul german este extraordinară – un fusion între vivacitatea jazzului, world music, eleganța compozițiilor clasice și claritatea și profunzimea melodiilor vechi populare. Per ,,Viking” Mathisen va urca pentru a treia oară pe scena Gărâna Jazz Festival în această vară, alături de pianistul ceh Daniel Bulatkin și de bateristul israelian Utsi Zimring. Constantul succes la public al lui Per Mathisen se datorează energiei unice pe care bassistul norvegian o aduce pe scenă și dozei uriașe de libertate și creativitate care fac din concertele sale experiențe memorabile. Secțiunea ritmică Mathisen-Zimring este una dintre cele mai valoroase în jazzul contemporan, mărturie stând colaborările cu Ulf Wakenius, Mike Stern sau Dave Kikoski. Bucuria și pasiunea lor de a cânta vor fi împărtășite cu publicul din Poiana Lupului în ultima zi de festival. Unul dintre cei mai creativi bassiști contemporani, Shri Sriram va încheia ultima zi de festival cu “The Letter”, alături de doi prestigioși muzicieni – Matthew Bourne (pian) și Asaf Sirkis (percuție/tobe). Albumul “The Letter”, lansat anul acesta la Jazzland Recordings și dedicat lui Eberhard Weber, reflectă universul muzical eclectic al bassistului indian stabilit de peste 30 de ani în Londra. Muzica lui Shri este un melanj melodios, complex și plin de energie între improvizații jazz și rock, ritmuri de tabla pe coarde de bass, muzică electronică, cu vibrații luminoase și pline de culoare. Premiat în Marea Britanie cu BASCA British Composer Award în 2016, Shri Sriram a inventat un nou vocabular muzical, iar realizările sale i-au adus un public fidel și entuziast chiar de la debutul britanic cu Drum The Bass, continuând cu Badmarsh & Shri, colaborarea cu Andy Sheppard și Britten Sinfonia, OK World (cu Bugge Wesseltoft), Ragatronics, Just A Vibration cu Hammonds Saltaire Brass Band. Pentru iubitorii de jazz în aer liber rămași acasă, concertele fiecărei seri vor fi transmise live, pe pagina de Facebook Garana Jazz Fest. Programul de transmisiuni livestream este susținut de Orange.

Iată programul festivalului:

➡ Joi, 6 august 2020, ora 18:00

Balkanamera Jazz Q (România)

Kasia Pietrzko Trio (Polonia)

Fish in Oil (Serbia)

➡ Vineri, 7 august 2020, ora 18:00

Emy Drăgoi Group (România)

David Helbock Trio (Austria)

Naked (Serbia)

➡ Sâmbătă, 8 august 2020, ora 18:00

Marius Pop Band (România)

Edgar Knecht meets Frederik Köster (Germania)

➡ Duminică, 9 august 2020, ora 18:00

VanDerCris (România)

Per Mathisen Trio (Norvegia, Israel, Cehia)

Shri (India/UK, UK, Israel, Serbia)

Deoarece evenimentul este SOLD OUT, nu vor exista bilete de vânzare la casierie. Joi, vineri, sâmbătă și duminică concertele se desfășoară între 18:00 – 22:00/23:00, iar accesul publicului la festival va fi permis începând cu ora 17:00. Începând de joi, în fiecare zi, de la ora 10:00, la intrarea în incinta festivalului (Poiana Lupului) spectatorii pot prezenta biletele pentru a fi scanate și a ridica brățările de acces. Anul acesta, pentru a preveni infecția cu virusul SARS-CoV-2, condițiile de participare a publicului la festival trebuie să urmeze restricțiile impuse de legislația în vigoare. Organizatorii se vor asigura ca toate măsurile stabilite de autorități să fie respectate întocmai, pentru a asigura protecția sanitară și confortul fiecărui participant. Astfel, la intrare se va efectua un triaj observațional. Se va verifica temperatura fiecărui spectator. Persoanele a cărora temperatură va depăși 37,3 grade Celsius sau care vor refuza măsurarea acesteia nu vor avea permisiunea de a intra la festival. Nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă simptome vizibile de infecții respiratorii. Purtarea măștii este obligatorie pe toată durata festivalului. Tot obligatorie este și respectarea distanței de 2 m între spectatori. Menținerea distanței de 2 m între persoane nu se aplică pentru membrii aceleiași familii și/sau grupuri de până la 3 persoane. Participanții sunt rugați să respecte indicațiile de ocupare a butucilor. Este interzisă schimbarea amplasamentului băncilor sau a meselor. Gărâna Jazz Festival 2020 este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii, Institutului Cultural Român, Consiliului Județean Caraș-Severin, Consiliului Județean Timiș, Primăriei Timișoara, Institutul Polonez / Instytut Polski w Bukareszcie și Centrului Cultural German din Timișoara. Informații despre posibilitățile de transport în zonă, cazare și o vacanță cu jazz la Gărâna sunt disponibile pe www.garana-jazz.ro.

