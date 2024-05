Garry Kasparov, un geniu al șahului și al curajului, la Timișoara!

Contraeditorial

”Fără o strategie călăuzitoare pe care s-o aibă în vedere, democrațiile pierd în fața dicaturilor oportuniste, care pot acționa mult mai rapid fără a fi controlate și fără să fie nevoite să dea socoteală electoratului de faptele lor”

Garry Kasparov , ”Vine Iarna, De ce trebuie opriți Vladimir Putin și inamicii lumii libere”, Ed Litera, 2016.

La mai bine de 100 de ani de la înființare, Universitatea Politehnica din Timișoara nu-și dezminte renumele academic și democratic. Astăzi, 17 mai, are loc unul dintre cele mai importante evenimente științifice ale anului, ”Tech Talks by UPT” cu tema ”AI for Humanity”. Conferința, la care vor participa unii dintre cei mai prestigioși savanți mondiali ai domeniului, își propune să exploreze provocările inteligenței artificiale în devenirea umanității.

Nu cred să fie, prin ediția de anul acesta, o îmbinare mai fericită între componenta științifică și democratică a renumelui Politehnicii timișorene decât invitarea campionului mondial de șah Garry Kasparov, unul dintre liderii mondiali ai luptei contra totalitarismului și împotriva tuturor tiraniilor care mai bântuie planeta, aflat în exil forțat din 2013 și declarat terorist, cu mandat de arestare, emis în 24 aprilie 2024, de o instanță rusă.

Ieri, 16 mai, începând cu ora 17, sala Teatrului Național din Timișoara a fost plină cu timișoreni dornici să-l asculte pe marele campion al sportului minții și al luptei contra barbariei putiniste, într-o conferință dialog, intitulată ”Provocările lumii moderne”. Rectorul Universității Politehnica, profesorul Florin Drăgan, inițiatorul evenimentului, a motivat, cum nu se poate mai potrivit, invitația adresată eroului luptei antitotalitare, Garry Kasparov, în orașul Revoluției române din 1989, în lăcașul academic unde a izbucnit prima revoltă studențească anticomunistă, crud reprimată, în anul 1956. La întrebările jurnalistului Cătălin Ștefănescu, Garry Kasparov a răspuns cu sinceritatea și elocvența pe care rareori ai ocazia să le constați în lumea românească a dezbaterilor de idei. Am avut privilegiul de a asista, anterior conferinței, la o discuție în cadru restrîns, unde Garry Kasparov și-a etalat formidabila memorie și putere de analiză cu privire la mari evenimente istorice din ultimii 200 de ani, comentând și proiecția acestora asupra lumii contemporane. Revenind la conferință, dintre multiplele teme expuse mi-au rămas în suflet pledoaria pentru neacceptarea compromisului în lupta contra tiraniei, îngrijorarea că omenirea riscă să-și piardă dorința pentru explorarea necunoscutului, avertismentul că puterea înțelegerii și acceptării sacrificiului pare să se diminueze în lumea civilizată.

Dincolo de cele petrecute ieri și cele ce se vor mai întâmpla azi, mult prea scurt prezentate, trebuie amintit că noi românii putem avea bucuria să și citim una dintre cărțile scrise de Garri Kasparov, în opinia mea una dintre marile scrieri politice ale începutului de secol XXI. Volumul ”Vine Iarna, De ce trebuie opriți Vladimir Putin și inamicii lumii libere”, apărut în 2015 și tradus în română în 2016, ne arătă, acum, în 2024, un Garri Kasparov profetic! Iată una dintre cele mai curajoase și lucide premoniții ale sale: ”Trebuie să readucem în memorie amintirile dureroase legate de pericolele fatale ale cedării în fața unui dictator, ale lipsei de unitate în fața agresiunii și ale acceptării cu lăcomie a unei păci efemere, care nu face decât să garanteze un război îndelungat. Așa cum se întâmplă întotdeuna când e vorba de stoparea ascensiunii dictatorilor, cu fiecare amânare, costurile cresc. Liderii occidentali au protestat de fiecare dată față de costurile potențiale ale unei intervenții în Ucraina, doar pentru a fi confruntați cu faptul, stabilit istoric, că adevăratul preț al inacțiunii este, întotdeuna mai mare. Acum singurele opțiuni rămase sunt riscante și dificile, dar ele trebuie încercate. Iar cel mai bun motiv pentru o acțiune care să-l oprească pe Putin azi este brutal de simplu: mâine, o asemenea acțiune ar fi mult mai dificilă”.

Și pentru că peste nici o lună noi românii avem parte de de cele mai bizare alegeri din Uniunea Europeană, prin incredibila comasare între ”locale” și ”europarlamentare”, închei cu un alt citat din cartea marelui Kasparov: ”Orice politician care candidează la o funcție publică ar trebui întrebat ce ar face ca lumea să devină mai sigură. Candidaților și liderilor n-ar trebui să li se mai permită să se ascundă sub masca fragilă a priorităților interne într-o lume a economiilor și a violenței globalizante”.

