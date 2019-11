Gătești și dăruiești! – în sprijinul Vasilicăi și a celor doi minori, despre care a scris ZIUA de Vest

Voluntarii de la ”Gătești și dăruiești!” din Timișoara, alături de cei de la Bucătăria lui Paul și de elevii de la Școala gimnazială din Dumbrăvița, s-au implicat în cazul http://www.ziuadevest.ro/vasilica-o-mama-singura-cu-doi-copii-minori-a-suferit-un-grav-accident-si-are-nevoie-de-sprijin//

Astfel, ei au reușit să strângă bani și să îi ofere un mare ajutor mamei și celor doi minori, atât în produse alimentare, cât și în îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă, în apropierea sărbătorilor de iarnă.

”Am citit de acest caz dramatic în cotidianul ZIUA de Vest www.ziuadevest.ro și ne-am gândit să ne implicăm și să ajutăm. Acesta este scopul proiectului nostru. Încercăm astfel să ajutăm unde este nevoie și să dăm și exemplu astfel.

Gătești și dăruiești pentru Vasilica a fost organizat împreună cu elevii de clasa a IV a de la școala din Dumbrăvița, alături de părinții lor. Totul a venit de la sine, așa le rânduie Dumnezeu pe toate și am ajutat-o cu succes pe această familie. Am a strâns bani și am cumpărat haine și alimente pentru toți trei.

În cadrul acțiunii Gătești și dăruiești cu elevii de la clasa IV D, a existat o urnă și toți cei care au participat au donat bani, fiecare cât a vrut. Părinții și elevii au preparat mâncare, iar juriul a fost coordonat de Paul Sebastian, cu proiectul Bucătăria lui Paul. Evenimentul a avut loc în 12 noiembrie.

Noi am luat în evidență cazul, iar de Crăciun încercăm să le mai facem cadouri. Nu îi lăsăm de izbeliște, ne mai interesăm de soarta acestei familii. Elevii s-au bucurat extraordinar că s-au implicat în acest caz caritabil. Ei au primit o lingură de lemn și o diplomă și au fost extrem de încântați”, a spus Cosmin Godean, coordonatorul proiectului Gătești și dăruiești!

Amintim că Vasilica este din Timişoara, are 36 de ani, doi copilaşi minori, unul în vârstă de 15 ani şi unul de 10 ani, nu are niciun venit, iar cu câteva săptămâni în urmă a avut un grav accident: i s-a vărsat o tigaie cu ulei fierbinte pe jumătate din trup.

Pentru ca nefericirea să fie și mai mare ea este una dintre victimele violenţei în familie din Timişoara, de aceea își crește copiii singură. Nu are niciun sprijin de la nimeni, nici de la familie, fiindcă nu mai are, nici de la soț. Nu a reușit să se angajeze niciunde.

Câteva săptămâni, Vasilica a stat numai prin spitale, pentru a se vindeca, de aceea nefericita mamă are nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, indiferent dacă este financiar sau sub altă formă.

Femeia nu are un serviciu, nici nu poate să aibă, fiindcă pe lângă faptul că trebuie să aibă grijă de copiii minori, acum nici nu mai poate lucra. Este imobilizată la pat. Nu are niciun venit, în afară de ajutorul de stat pentru creşterea celor doi fii. Băiatul cel mic este bolnav de epilepsie şi trebuie să fie şi el tratat. În plus, ea trebuie să plătească chiria, cheltuielile şi consumul de curent electric şi de gaz. Nu-i ajung banii şi este disperată. Nu mai ştie ce să facă.

„Noi stăm pe strada Brâncoveanu, plătesc mult și vrem să ne mutăm, când ies din spital, dar nu ne ajută nimeni când e vorba de copii. Aș avea nevoie de dulap, masă, aragaz etc. Dari, băiatul cel mic de zece ani, are epilepsie și îi trebuie tratament. Rog oamenii sufletişti, oricine poate să ne dea o mână de ajutor, fiindcă nu mai ştiu cui să mă adresez. De aceea am venit la ZIUA de Vest, în speranţa că dacă oamenii vor citi în ziar despre situaţia mea vor încerca să ne ajute”, este mesajul lui Vasilica.

Oricine o poate oferi orice sprijin pentru nefericita mamă şi pentru cei doi copilaşi poate suna la telefonul: 0720.664.219.

