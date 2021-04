Generală 25 ar trebui să aibă, peste un an, o nouă sală de sport, teren cu pistă de alergare și loc de joacă. Miercuri a fost predat amplasamentul

Generală 25 ar trebui să aibă, peste un an, o nouă sală...

Peste 12 luni, Școala Generală 25 ar trebui să beneficieze de o nouă sală de sport, un teren de sport exterior cu o pistă de alergare și sărituri, un teren de joacă pentru copiii claselor I-IV, alei și trotuare perimetrale, alee carosabilă, platformă ecologică, împrejmuire și iluminat exterior. Miercuri, 14 aprilie, primăria a predat amplasamentul către Extra Prompt SRL și Constructim SA, asocierea de firme care a câștigat, în urma licitației, contractul de 7,6 milioane de lei, finanțare europeană.

„La Școala Generală nr. 25, unde studiază aproximativ 1.000 de elevi, vom construi o sală de sport de 1.500 de metri pătrați și un teren de sport exterior cu pistă de alergare și sărituri, dar și un teren de joacă pentru copiii din clasele primare. Primăria Timișoara mai are programate în acest an și alte lucrări la această școală, cu finanțare prin PNDL, prin care se vor realiza noi săli de clasă. Doar anul acesta, pentru investițiile în grădinițele, școlile și liceele din Timișoara, primăria are alocate aproape 100 de milioane de lei în proiectul de buget ce urmează să fie aprobat”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Tot la Generală 25 se va realiza și o mansardă. Momentan, proiectul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25“, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, este în faza de licitație pentru execuția lucrărilor și au fost depuse și analizate 5 oferte.

„Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 1.823.184,77 lei fără TVA. Durata de execuție este de 9 luni. În cadrul acestui contract se vor realiza: mansardarea clădirilor existente ale școlii; montarea unei instalații de paratrăsnet pentru protejarea clădirilor; instalarea unei instalații de degivrare pentru acoperiș, lucrări de consolidare a clădirilor existente”, transmit reprezentanții primăriei.

