George Simion își dorește plecarea actualului primar al Timișoarei și face o ”Ligă anti-Fritz”, cu ”foști primari și șefi de la consiliul județean”

Prezent la Timișoara, liderul AUR, George Simion, a anunțat că în curând va fi constituită o Ligă anti Fritz, care își propune să lucreze la demiterea actualului primar al Timișoarei, chiar înainte de termenul mandatului său, ”pentru că nu merită”. În această ligă vor fi prezente și alte formațiuni politice, dar mai ales ”foști primari, președinți de consiliu județean”, a mai spus acesta.

El a vorbit și despre ”spiritul Timișoarei”, o realitate în care oamenii sunt toleranți și de care AUR și acțiunea de vineri au fost acuzate că nu dau dovadă. Simion a întrebat dacă spiritul Timișoarei înseamnă că ei sunt luați de proști. A vorbit și despre presa locală și despre reacțiile acesteia în urma deschiderii de la Primăria Timișoara de vineri, spunând că această presă s-ar putea să facă parte, prin ceea ce scrie, dintr-o conspirație de destrămare a României.

”Am văzut reacții ale presei timișorene care mi-au dat de gândit, reacții care le-ași putea încadra, dacă aș fi fanul teoriei conspirației, în aceleași planuri de divizare a statului unitar român (…). Am luptat pentru proclamația de la Timișoara, pentru impunerea punctului 8. Tentativele de a fi scoși în afara legii nu fac cinste orașului. Spiritul Timișoarei nu mai este prezent. Vom anunța componența Ligii anti Fritz. Nu primarul parașutat din Germania la Timișoara, ci primarul care v-a făcut probleme. Administrație păguboasă, care a plătit 20 de milioane din bugetul românilor și care nu oferă ce a promis, transparență. Vom strânge semnături pentru ca el să nu fie primar până in 2024,pentru că nu merită”, a spus Simion.

Dar, surpriza și mai mare este că această ligă nu va fi una monocoloră politic ci va fi o alianță, cu alte forțe politice, dar, mai ales, va include ”foști primari și președinți d consilii județene”, a spus Simion.

”Îl vom invinge la viitoarele alegeri, care sper să nu fie la termen. sunt foști primari, președinți de consiliu județean, și sunt formațiuni politice care aderă la această ligă. Stabilind doar ieri acest format, nu am acceptul lor să le fac numele deocamdată public numele, dar la următoarea conferință de presă pe care o vom organiza la Timișoara, asta vom face, vom anunța componența Ligii anti Fritz, pentru demiterea primarului Klaus, ăăă… primarului Klaus Iohannis, am zis bine, nu? Vom anunța, veți avea surprize nt partide politice. Va funcționa sub forma unei alianțe politice locale. E una dintre variantele la care ne-am gândit. Cu semnături, sigur că da, un parteneriat politic cu mai multe partide cu diferite ideologii, care își dau mâna pentru un obiectiv comun, obiectiv care ar fi ca Dominic Fritz, care a păcălit pe mulți din Timișoara, să nu mai fie pe viitor primar. Strângerea de semnături este una dintre posibilități, vom pregăti populația că nu mai trebuie s voteze pe Dominic Fritz, toate instrumentele democratice”, a spus Simion.

