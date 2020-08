Gest emoționant făcut de doi tineri antreprenori din Timișoara – cafea pentru medicii din linia întâi

Gest emoționant făcut de doi tineri antreprenori din Timișoara pentru medicii din Timișoara care se află în prima linie în lupta cu maladia momentului, COVID-19. Aceștia îi recompensează, zilnic, cu cea mai bună cafea. Zeci de preparate pe bază de cafea specială, de origine, cu lapte sau fără, ajung în fiecare dimineață în locurile cheie unde lupta cu SARS-Cov 2 se dispută zilnic, contra cronometru.

De câteva săptămâni, medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” și cei de la Spitalul Clinic de Urgență Județean „Pius Brânzeu” din Timișoara au astfel mici momente de bucurie și satisfacție în cursa contra cronometru pe care o desfășoară, de luni de zile, pentru a salva viețile semenilor noștri, în noul context pandemic.

„Din pasiunea pentru o cafea ieșită din ordinar, prin prisma cunoștințelor obținute din călătoriile precedente, am decis ca în aceasta perioadă să dărâmăm granițele, într-un tur al cafelei care să ne poarte oaspeții în jurul lumii, chiar și atunci când libertatea mișcare ne este îngrădită. Adevărații artiști ai contextului sunt medicii, pe care considerăm că trebuie să îi susținem fiecare, după posibilități. Noi le ducem cafea de origine, din Costa Rica, Ethiopia și Columbia sub formă de preparate ambalate to go, mulțumindu-le astfel, în fiecare zi, pentru dedicarea cu care se implică în această perioadă extrem de dificilă pentru întreaga umanitate”, transmit Viorel Baicu și Sergiu Vlad fondatorii Molecular Cafe.

