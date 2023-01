Gheorghe Seculici: Încurajez firmele să aplice pentru ajutorul de minimis, primesc banii relativ ușor

Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, arhitectul Gheorghe Seculici, informează investitorii arădeni că pot primi un ajutor de minimis de maximum 200.000 de euro fiecare, în cadrul schemei “Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”, ediția 2023.

Programul se desfășoară sub egida Ministerului Economiei. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va dura 30 zile lucrătoare, în perioada 13 februarie 2023 – 24 martie 2023.

Cererile de finanțare, însoțite de documentele aferente cf. Ghidului solicitantului se transmit la Registratura Ministerului Economiei.

„Eu știu că nu este ușor să faci față unui proiect european, dar îndemn firmele mici și mijlocii să discute cu un consultant și să aplice pentru finanțare. Sunt bani care se acordă relativ ușor și ajută companiile să se tehnologizeze și să își reducă pe viitor costurile. Camera de Comerț din Arad are în derulare mai multe proiecte europene și pot spune din experiență personală că ce am reușit să facem cu finanțare europeană nu am fi putut susține din resurse proprii”, a declarat arh. Gheorghe Seculici.

